برامج تراثية بدبي ترسخ قيم الهوية في نفوس النشء

أعلنت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث انطلاق أنشطة ((عزبة البوش)) لهذا العام، بالتعاون مع إسعاف دبي، والتي تضم حوالي 70 طالباً، تم اختيارهم من الراغبين بالمشاركة في نسخة هذه السنة، من فعاليات المخيم الشتوي، وتأتي هذه الفعالية لتؤكد رؤية واستراتيجية المركز في إيجاد الأفكار والقنوات الجديدة، لغرس القيم الوطنية لدى الناشئة، ونشر الوعي حول ثقافة وتراث المجتمع المحلي الأصيل.

وتم اختيار الطلاب من أعمار مختلفة، وتقسيمهم إلى فئات، للعمل على تعزيز مبادئ وقيم الموروث الشعبي للمجتمع المحلي، مثل طرق استقبال الضيف وكيفية الترحيب فيه، واحترام الكبير ومساعدته، وبر الوالدين وطاعتهما، كما يعمل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، من خلال أنشطة العزبة على تدريب المشاركين في التعامل مع ((المطية))، وكيفية تهيئتها قبل الركوب عليها، كما يتم تعليمهم على الرمي بالسكتون في ميدان الروية التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان شرطة دبي، يضاف إلى ذلك تدريبهم وتعليمهم أسس ومبادئ اليولة، من قبل مدربي المركز، بهدف تنمية وصقل مهارات الأبناء تربوياً وثقافياً وبدنياً.

وتتضمن نسخة هذا العام العديد من الفعاليات المرتبطة بتراث الدولة وتاريخها، ومنها حضور ماراثون للهجن، لينتقل الطلاب مساء اليوم إلى قلعة الميدان في القرية التراثية بمنطقة المرموم لحضور برنامج الميدان 19 لبطولة فزاع لليولة، بالإضافة إلى ورشة خاصة عن أساسيات الصقارة، كما تستقبل العزبة طلاب معسكر خدمة الأمين، الذين يحضرون عدداً من فعاليات وأنشطة العزبة.

دور الثقافة

وقالت زينب محمد آل بشر رئيس قسم الخدمات الثقافية والتراثية، في إدارة الفعاليات لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: ((نعمل بكل جهد لتمكين أبناء الإمارات من موروثهم الشعبي، وإبراز دور الثقافة المحلية الإماراتية، وأثرها الكبير في حفظ وصون الهوية الوطنية، كما نركز في فعالياتنا على أسس الاعتماد على النفس، وغيرها من القيم المجتمعية، التي يتسم بها مجتمعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد لقي برنامج هذا العام ترحيباً كبيراً من قبل المشاركين وذويهم، خصوصاً أننا نعلمهم أساسيات الموروث الاجتماعي والمحلي، ووضعنا برنامجاً متكاملاً للعمل المكثف، وفق جدول الأنشطة والفعاليات، التي نقوم بها في العزبة، ونحن نشهد على مدار اليوم مدى تفاعل المشاركين وقدرتهم على التجاوب والتعلم، لترسيخ هذه القيم المجتمعية مثل ركوب الهجن والرماية واليولة)).