بطي الفلاحي: مبادرات الإمارات الثقافية تكرس مفاهيم الاستدامة

أكد الكاتب الدكتور بطي الفلاحي أن الإمارات تعمل بجد في العديد من قضايا البيئة، لأجل الحفاظ عليها، وأن قضية المناخ لا يمكن أن تكون قضية محلية ولا إقليمية، بل هي قضية البشرية قاطبة، وأن الانعكاسات السلبية أو الإيجابية للتغيرات المناخية ستنعكس على الجميع لا على منطقة بعينها، وشدد الفلاحي على أن الجهود والمبادرات الثقافية الإماراتية تعزز أهمية ومفاهيم الاستدامة، وترسخ دورها المجتمعي.

وأشار إلى أنه عند الحديث عن الاستدامة يتعين التركيز على ((الاستدامة المجتمعية)) وأهميتها في بناء منظومة سلوكيات، تؤثر بشكل مباشر وإيجابي في الاستدامة البيئية، وتحقيق الأهداف التي أدرجتها الدولة في استراتيجيتها البيئية.

ولفت الفلاحي إلى أنه في كتابه الجديد ((الاستدامة أسلوب حياة)) تطرق إلى واقع وطبيعة نجاح الإمارات في هذا المجال، حيث قطعت شوطاً كبيراً في المبادرات ذات العلاقة بالبيئة والمناخ، من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات الخاصة، التي من شأنها تعزيز الاستدامة والحث على العمل المناخي لمستقبل أفضل، كما أشار إلى أن مفهوم ((التنمية المستدامة)) خرج إلى النور منذ عقود ليعتمد نهجاً قائماً على الربط بين الأوضاع الاقتصادية والجوانب السياسية، وحقوق الإنسان والمعايير البيئية والمجتمعية، بحيث لا تقتصر التنمية على معدلات النمو في اللحظة الراهنة، وإنما تمتد إلى العمل على ضمان استمراريتها لحماية حقوق الأجيال القادمة.

وقال: ((لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال حالة شاملة من الاستقرار في مختلف صورها، بحيث لا يطغى جانب على الآخر، وفي إطار يبدو مترابطاً يقدم في نهاية المطاف صورة لما يمكن تسميته بحياة نموذجية للمجتمع بأسره، ولعل شمولية المفهوم تمثل انعكاساً لتعددية المسارات التنموية، حيث لم يعد المؤشر التنموي للدولة مرهوناً بأرقام صماء في خانة ((النمو الاقتصادي))، وإنما بالقدرة على الاحتفاظ بها للأجيال الجديدة، عبر مجتمعات مستقرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحقوقياً، وهو الأمر الذي يفتح مساحة كبيرة من المرونة أمام كل دولة لتحقيق تلك الأهداف طبقاً لظروفها وطبيعة التحديات، التي تواجهها)).

وعرف الفلاحي الاستدامة في كتابه على أنها أسلوب حياة اجتماعية ونشاطات اقتصادية وأنماط إنتاجية واستهلاكية وتقنيات تعمل على استدامة البيئة، وتمكن الجيل الحالي وتحسن حياته، وتضمن حياة ملائمة للأجيال القادمة، وبين أنه لتحقيق ذلك لا بد من إعادة صياغة النشاطات الحالية، وخلق ابتكارات جديدة، ثم العمل على دمجها في البيئة القائمة لخلق تنمية مستدامة، على أن تكون مقبولة ثقافية وممكنة اقتصادياً وملائمة بيئياً، وأن تكون عادلة اجتماعياً، بمعنى أن أي قرار يتخذ في أي بعد اقتصادي أو اجتماعي وخلافه يجب أن يكون له مردود إيجابي اليوم وغداً.