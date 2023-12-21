500 فيلم قصير من 89 دولة في «أفلام الذكاء الاصطناعي» بمدينة إكسبو دبي

أعلن مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي في مدينة إكسبو دبي تلقيه أكثر من 500 فيلم قصير من 89 دولة، ما عزز مكانة المدينة مركزاً عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا ومنصة لاختبار التقنيات الجديدة.

إذ تعلن النتائج في حفل توزيع الجوائز 29 فبراير المقبل. ويستكشف المهرجان الأول من نوعه في المنطقة إمكانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدفع رواية القصص الإبداعية وتطوير قطاع صناعة الأفلام، ويسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الإبداع البشري والتكنولوجيا، ما يجعل من مدينة إكسبو دبي وجهة مفضلة للمبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي وأصحاب الأفكار الجديدة.

جودة وتنوع

وقال مجد زعرب، نائب رئيس أول لتقنيات المستقبل في مدينة إكسبو دبي: ((بصفتها مدينة المستقبل التي يقودها الابتكار، أطلقت مدينة إكسبو دبي مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على التوجه الكبير للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجال السينمائي، وإظهار كيف يمكن لأي شخص، من أي مكان، أن يصبح صانع أفلام، بغض النظر عن مهاراته السينمائية، ونحن سعداء بجودة الأفلام المشاركة وتنوعها، ما يوضح مدى الفرص المتاحة في هذا المجال الناشئ)).

ورش عمل

وأضاف: ((تمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي الأشخاص من التعبير عن إبداعاتهم بمجموعة واسعة من الطرق الجديدة، ونحن متحمسون لاستكشاف ذلك عبر ورش العمل العملية المستمرة التي ينظمها المهرجان، ومشاركة النتائج مع مجتمعات التكنولوجيا الإبداعية والمستقبلية. وعبر مبادرات مثل مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي، تعمل مدينة إكسبو على تعزيز رؤية تقوم على الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، حيث تعمل التكنولوجيا على تمكين الأشخاص، وأتمتة الأعمال وتوفير الوقت الثمين الذي يمكن استخدامه بشكل أكثر إنتاجية وإبداعاً)).

10 أفلام

مع إغلاق باب التقديم للمسابقة العالمية ستقيّم لجنة تحكيم مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي الأفلام القصيرة وستكشف عن أفضل 10 أفلام في القائمة المختصرة في منتصف يناير المقبل. وسيوجه مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بعد ذلك دعوة للجمهور للتصويت لفيلمهم المفضل من بين المشاركات في القائمة المختصرة، في حين ستختار تقنية الذكاء الاصطناعي التي طورتها مدينة إكسبو دبي الفيلم المفضل بشكل مستقل، ما يضيف بعداً مثيراً للمنافسة.

سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وجائزة اختيار الجمهور وجائزة اختيار الذكاء الاصطناعي في حفل توزيع الجوائز في مدينة إكسبو دبي والاحتفاء بالفائزين لمساهماتهم في عالم صناعة الأفلام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

واستضاف خبراء الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام المشهورون العديد من الجلسات وورش العمل وذلك ضمن التزام مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بتعزيز الحوار ونشر المعرفة، وسيتم طرح المزيد من هذه الجلسات قريباً، ما يوفر للمشاركين فهماً أعمق للتقاطع بين الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام وكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الإبداع البشري عبر مراحل إنتاج الأفلام.