عائشة البيرق.. أنامل ذهبية تصنع دمى تراثية

عائشة عبدالرحيم البيرق من مواليد مدينة كلباء، وهي تفخر بكونها نشأت في هذه المدينة الجميلة، وعاشت في منطقة على الساحل، ولأن الحي الذي عاشت فيه يقع مباشرة على ساحل البحر فقد كان يسمى حي البحر، وعندما كانت صغيرة تتذكر الأطفال يتنقلون بين الأحياء أو الفرجان، بكل مرح ومتعة ويزورون بيوت الحي، لأن الأهالي على معرفة وثيقة ببعضهم البعض، ولا تزال حتى اليوم تذكر كل تلك اللحظات الرائعة، التي عاشتها، والتي أصبحت قصصاً واقعية ترويها لأطفالها، وتؤكد عائشة البيرق أنها تستطيع رسم حارتهم بيتاً بيت حتى لون رمل البحر، لأن لا شيء من الماضي رحل من ذاكرتها، التي تختزن الماضي.

كان بيت جدها جاسم البيرق معروفاً لدى أهل كلباء، فهو يملك مشاريع تجارية، ومنزله مفتوح لرجال الحي من الجيران أو التجار، وكذلك كان حال النساء، ولذلك كان هذا الترابط والتواصل المجتمعي ثرياً بالأفكار التي انعكست على شخصية عائشة البيرق، التي عشقت الموروث بكل جوانبه، خاصة أن والدتها وجدتها سعتا لتنمية مهارات الطفلة عائشة، وعلمتها جدتها صنع الدمى التراثية من الأقمشة والقطن، حيث كانت حرفية ماهرة في صنع الملابس للأسرة.

أصبحت عائشة البيرق شغوفة بصناعة الدمى، وتعلمت طرق خياطة ملابس الدمى المطابقة للزي التراثي الإماراتي للمرأة والأطفال، وكذلك الرجال، وبما أنها حرفية ماهرة في تصنيع الملابس فقد كانت تفصل وتخيط تلك الدمى.

وكانت والدتها معروفة بأن لديها ملكة الحفظ، لذلك كانت تقول الحكم والأمثال وقصصاً حقيقية عن مواقف الأجداد وحياتهم، وتعلمت عائشة البيرق أيضاً الكثير من والدتها، التي كانت توصي دائماً بالمحافظة على الموروث.

أحبت تصنيع الدمى وربطها بالقصص والحارة وما يدور فيها، وأصبحت تشارك في الفعاليات التراثية والمعارض في الدولة، حيث تشارك بمجموعتها من الدمى التراثية، وتسرد للأجيال قصصاً ملهمة عن الماضي، وأهمية الألعاب في حياة الفتيات لتطوير مهاراتهن، وتعلم الفتيات من خلال العرائس كيف يصبحن ناجحات ومحبات للخير، وعائشة البيرق ماضية في مشروعها وحكاياتها الداعمة للتراث.