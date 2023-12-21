مهرجان السيف يعزف ألحان الجمال والإبداع على ضفاف خور دبي

تتألق وجهة السيف، خلال موسم الشتاء بمجموعة متنوعة من الفعاليات، ضمن برنامج مهرجان السيف على خور دبي، والذي يقدم العديد من التجارب الترفيهية العائلية، والعروض الحية، إضافة إلى عودة ((أضواء دبي)) إلى الوجهة المائية، لتحول أضواء النيون الرائعة سوق السيف وسوق الذهب إلى أرض عجائب مليئة بالإيجابية والإلهام.

ومن بين أبرز معالم ((أضواء دبي)) هذا العام مجسمات شخصيات ((Anooki)) العالمية، والتي أسرت الزوار بعروض الضوء، مستمدة إلهامها من الهندسة المعمارية، والتاريخ القديم للسيف، وستنضم إلى الفعاليات المختلفة شجرة احتفالية ضخمة بارتفاع 39 متراً، حيث تعد الأطول في فئتها على مستوى الشرق الأوسط، وتتزين هذه الشجرة الضخمة بأكثر من 30,000 قطعة من الزينة وهي مضاءة بأكثر من 6,800 ضوء LED، وسيتم إضاءتها رسمياً اليوم الجمعة عند الساعة 18:00.

ويقدم مهرجان السيف في خور دبي أيضاً مجموعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية والفعاليات الترفيهية للعائلات، فضلاً عن خيارات المطاعم وعروض التسوق، كما سيستمتع الزوار بالعروض الحية من قبل فنانين موهوبين، وتسوق الحرف اليدوية والمجوهرات والأزياء والأدوات المنزلية من علامات تجارية، وحرفيين محليين في السوق الإماراتي الأصيل.