«محمد بن راشد للمعرفة» تعزز مكانة «العربية» عالمياً

وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع أكاديمية إسطنبول لتعليم اللغات في إطار توحيد جهود خدمة اللغة العربية وتوسيع نطاق تعلمها واستخدامها. ووقع مذكرة التفاهم افتراضياً عبر الإنترنت كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور محمد أغير أقجة، مدير عام ((أكاديمية إسطنبول لتعليم اللغات)).

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتعاون في إدارة الموارد المعرفية، فضلاً عن إطلاق المبادرات وتنظيم المنتديات البحثية والمعرفية التي من شأنها خلق ثقافة مؤسسية تدعم تبادل ومشاركة المعرفة.

مبادرة ((بالعربي))

وفي هذا الصدد، تلعب مبادرة ((بالعربي))، التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في العام 2013 بهدف تشجيع العرب على استخدام لغتهم الأم عبر الشبكة العنكبوتية وقنوات التواصل الاجتماعي، دوراً مهماً في دعم اللغة العربية والحفاظ عليها وتعزيز استخدامها، حيث تنص مذكرة التفاهم على المشاركة في تنظيم ((حوارات بالعربي))، أحد أنشطة مبادرة ((بالعربي)) المستمرة على مدار العام، إضافة إلى تبادل الإصدارات والكتب والدوريات والمنشورات والبحوث المتعلقة باللغة العربية، وإقامة الأنشطة المعرفية والعلمية ومشاريع خدمة المجتمع المشتركة، وإطلاق المبادرات التوعوية المتعلقة بها والتعريف بها في مختلف وسائل الإعلام. كما تركز مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين في مجال تقديم الدعم لغير الناطقين باللغة العربية من برامج مشتركة بين الجانبين.

وأعرب جمال بن حويرب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع أكبر مركز لتعليم اللغات في تركيا، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم تتماشى مع أهداف المؤسسة في نشر المعرفة وتعزيز دور اللغة العربية وتشجيع استخدامها والإسهام في تنمية دورها المعرفي في المجتمع الدولي بشكل عام ولدى الشباب العربي على وجه الخصوص.

وأكد بن حويرب مساعي المؤسسة المستمرة لتوسيع نطاق تعاونها مع المؤسسات المعنية بدعم اللغة العربية مثل ((أكاديمية إسطنبول لتعليم اللغات)) من أجل صون اللغة العربية وتوسيع انتشارها، مشيراً إلى أن تعزيز مكانة اللغة العربية يعد أولوية للمؤسسة، حيث تسعى بشكل مستمر إلى إطلاق المبادرات والمشاريع التي تعنى بالحفاظ على اللغة العربية ودعم النتاج الفكري والمعرفي العربي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية وانطلاق فعاليات مبادرة ((بالعربي))، حيث تنص على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات التعاون المشترك، بما في ذلك زيادة المحتوى العربي الرقمي عبر محركات البحث في الشبكة العنكبوتية والمكتبات الرقمية المملوكة لكلا الطرفين.