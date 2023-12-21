«ليالي حتا الثقافية» تسرد سير روائع المكان

بأجندة غنية بالفعاليات التراثية والعروض الفنية والترفيهية، تنطلق اليوم الجمعة، في قرية حتا التراثية، فعاليات النسخة الثالثة من ((ليالي حتا الثقافية)) التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) بهدف توطيد علاقة الجمهور بالتراث المحلي، والتعرف على روائعه واستكشاف تفاصيل منطقة حتا وإمكانياتها التاريخية والطبيعية والثقافية، وما تمتلكه من مقومات تسهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية.

وعلى مدار 10 أيام، سيكون زوار ((ليالي حتا الثقافية)) على موعد مع أمسيات شعرية بمشاركة عدد من شعراء حتا، وتشكيلة من المسابقات والعروض الموسيقية والشعبية المتنوعة، والعروض الحية المستلهمة من التراث الإماراتي، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف منظومة من العادات والتقاليد الخاصة بمنطقة حتا، وستشهد التظاهرة الثقافية عقد سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تسلط الضوء على فنون الخط العربي، وبعض الحرف اليدوية التقليدية، كما خصصت ((دبي للثقافة)) ركناً للسوق الشعبي تعرض فيه إبداعات الأسر المنتجة التي تعكس تميزها وتمسكها بالتراث المحلي، ويتضمن السوق تشكيلة منتجات نوعية ابتكرها أصحاب المواهب الإبداعية بهدف تمكينهم وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام كافة فئات المجتمع، ما يسهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.