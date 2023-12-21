الإمارات تستضيف كأس العالم للبولو في 6 ديسمبر 2026

أعلن اتحاد الإمارات للبولو رسمياً موعد استضافة الإمارات بطولة كأس العالم للبولو 2026، وستقام خلال الفترة من 6 إلى 20 ديسمبر 2026، على ملاعب 4 أندية هي، غنتوت والحبتور وديزرت بالم ودبي.

ويشارك في البطولة، التي تقام للمرة الأولى خارج أمريكا وأوروبا، بهانديكاب (10) جول، 8 منتخبات عالمية بما فيها منتخب الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، عبر تقنية ((الفيديو كونفرانس))، بمقر اتحاد البولو المؤقت بمجموعة الحبتور في دبي، بحضور محمد الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد الكعبي، ممثل الهيئة العامة للرياضة، وسعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد البولو، ومحمد الحريز، الأمين العام للاتحاد، وكل من البرازيلي رينيه برنارد بيل، والأرجنتيني أدريان سيمونيتي، من شركة (LM) بولو ((لامارتين)).

وأشار محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، إلى أن الاتحاد أعد خطة إعداد طموحة للمنتخب من خلال مشاركات خارجية بالأرجنتين وبريطانيا وإسبانيا، لتطوير مستوياته ورفع تصنيفاته خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقال: الإمارات دائماً سباقة إلى تنظيم أكبر البطولات وإنجاحها سواء على صعيد الخيل أو الغولف أو كرة القدم أو الجوجيتسو أو غيرها من الألعاب.

وأكد الحبتور أن فوز ملف الإمارات باستضافة كأس العالم للبولو 2026 جاء نتيجة تعاون ودعم العديد من الجهات وعلى رأسها الهيئة العامة للرياضة ومجلسا دبي وأبوظبي الرياضيان، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وجميع أندية الدولة، وهو ما كان له كبير الأثر في فوز الملف في تصويت أعضاء الاتحاد الدولي خلال اجتماعهم في الأرجنتين الشهر الماضي.

وأكد سعيد حارب أنه يحسب لاتحاد البولو أنه تمكن خلال فترة وجيزة من توليه زمام المسؤولية، من تحقيق طفرة واضحة في رياضة البولو على الصعيدين المحلي والخارجي، كللها بالنجاح في استضافة بطولة العالم للبولو 2026. وأشار إلى أن الإمارات أصبحت علامة بارزة في استقطاب الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى بفضل الأمن والأمان والإمكانات التنظيمية والبنية التحتية الهائلة، وهو ما يسهم في رواج السياحة الرياضية.

مكانة

وأكد سعيد بن دري، رئيس ملف الاستضافة، أن فوز الإمارات باستضافة المونديال جسد مكانة الدولة وعلاقاتها الوطيدة بمختلف دول العالم، موجهاً الشكر إلى سفارة الدولة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وإلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على دعمهما وتسهيلهما مهمة الوفد. وأوضح بن دري أن كأس العالم للبولو ستقام للمرة الأولى خارج قارتي أمريكا وأوروبا، حيث ستكون ((الإمارات 2026)) المحطة الأولى له في الشرق الأوسط وآسيا.

وقال: يتم وفق لوائح الاتحاد الدولي للبولو تقسيم العالم إلى 4 مناطق جغرافية، يشارك في كأس العالم منتخبان من كل منطقة، بما فيها منتخب إسبانيا حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في ولاية فلوريدا الأمريكية، ومنتخب الإمارات البلد المضيف إلى جانب 6 منتخبات أخرى ستتأهل عبر التصفيات على مدار العامين المقبلين.

واعتبر محمد الكعبي، أن تشكيل مجلس إدارة اتحاد البولو الحالي من مجموعة من اللاعبين السابقين أصحاب الخبرة أفاد كثيراً في استراتيجية الاتحاد نحو تطوير اللعبة، علاوة على علاقات أعضاء المجلس المتعددة التي أسهمت في دعم ملف الإمارات لاستضافة بطولة العالم 2026، مؤكداً دعم الهيئة العامة للرياضة لإنجاح هذا الحدث العالمي.

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