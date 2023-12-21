«الإمارات » و«إيه إم » إلى نهائي كأس غنتوت

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل فريقا ((الإمارات بولو))، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و((إيه إم بولو)) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، للمباراة النهائية على كأس غنتوت لفرق (دور الترضية)، والمقررة غداً، ضمن برنامج الحفل الختامي لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو.
وجاء تأهل فريق ((الإمارات بولو)) بفوزه على ((الحبتور بولو)) في نصف النهائي 5 - 2؛ وأحرزت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم هدفين، وعلي المري 3 أهداف، وسجل لفريق الحبتور كل من كمبيرلي، وخوان دياز.
وفاز فريق ((إيه إم بولو)) على ((غنتوت بولو)) 6 - 4، وقادت الفريق للفوز والتأهل الشيخة علياء آل مكتوم، وأحرز له فاكندو كيلي 3 أهداف، وسجل بابلو أوريزا هدفين، وطارق الحبتور، فيما أحرز أهداف ((غنتوت بولو)) ناصر الشامسي ((هدفين))، ويوسف بن دسمال وأوسكار.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN21122023000110011019ID1107644526
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.