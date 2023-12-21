«الإمارات » و«إيه إم » إلى نهائي كأس غنتوت

تأهل فريقا ((الإمارات بولو))، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و((إيه إم بولو)) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، للمباراة النهائية على كأس غنتوت لفرق (دور الترضية)، والمقررة غداً، ضمن برنامج الحفل الختامي لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو.

وجاء تأهل فريق ((الإمارات بولو)) بفوزه على ((الحبتور بولو)) في نصف النهائي 5 - 2؛ وأحرزت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم هدفين، وعلي المري 3 أهداف، وسجل لفريق الحبتور كل من كمبيرلي، وخوان دياز.

وفاز فريق ((إيه إم بولو)) على ((غنتوت بولو)) 6 - 4، وقادت الفريق للفوز والتأهل الشيخة علياء آل مكتوم، وأحرز له فاكندو كيلي 3 أهداف، وسجل بابلو أوريزا هدفين، وطارق الحبتور، فيما أحرز أهداف ((غنتوت بولو)) ناصر الشامسي ((هدفين))، ويوسف بن دسمال وأوسكار.

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