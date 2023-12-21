Friday, 22 December 2023 06:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإثيوبية ديرا ديدا تشارك في ماراثون دبي 2024

12/21/2023 8:01:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت النجمة الإثيوبية ديرا ديدا مشاركتها في ماراثون دبي 2024، المقرر في 7 يناير المقبل، للدفاع عن لقبها.

وكانت ديرا ديدا، زوجة الفائز السابق بماراثون دبي وبطل العالم للماراثون تاميرات تولا، فازت بسباق السيدات المحترفات، في نسخة العام الماضي التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي مسجلة 02:21:11 ساعة.

وهي تسعى للحصول على لقبها الثاني على التوالي في دبي، وهذه المرة تتنافس على الطرق السريعة والمسطحة حول منطقة برج العرب وشارع شاطئ جميرا. ويعتبر ماراثون دبي سباقاً مألوفاً لديدا، التي نافست على المسار في عامي 2018 و2020 واحتلت المركزين السابع والخامس على التوالي.

وفي عام 2023، سجلت أفضل زمن شخصي لها في سباقي 10000 متر ونصف الماراثون، وبعد سبعة أشهر من فوزها في دبي، حسنت العداءة الإثيوبية البالغة من العمر 27 عاماً أفضل زمن شخصي لها في الماراثون وسجلت 02:19:24 ساعة في برلين، وتتطلع إلى الحفاظ على إنجازها الكبير في المسافة الكلاسيكية. وقالت ديدا، ((عندما أخذت زمام المبادرة في دبي، كنت متأكدة من أنني سأفوز. كان سباقاً رائعاً)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN21122023000110011019ID1107644524

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث