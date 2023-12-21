الإثيوبية ديرا ديدا تشارك في ماراثون دبي 2024

أكدت النجمة الإثيوبية ديرا ديدا مشاركتها في ماراثون دبي 2024، المقرر في 7 يناير المقبل، للدفاع عن لقبها.

وكانت ديرا ديدا، زوجة الفائز السابق بماراثون دبي وبطل العالم للماراثون تاميرات تولا، فازت بسباق السيدات المحترفات، في نسخة العام الماضي التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي مسجلة 02:21:11 ساعة.

وهي تسعى للحصول على لقبها الثاني على التوالي في دبي، وهذه المرة تتنافس على الطرق السريعة والمسطحة حول منطقة برج العرب وشارع شاطئ جميرا. ويعتبر ماراثون دبي سباقاً مألوفاً لديدا، التي نافست على المسار في عامي 2018 و2020 واحتلت المركزين السابع والخامس على التوالي.

وفي عام 2023، سجلت أفضل زمن شخصي لها في سباقي 10000 متر ونصف الماراثون، وبعد سبعة أشهر من فوزها في دبي، حسنت العداءة الإثيوبية البالغة من العمر 27 عاماً أفضل زمن شخصي لها في الماراثون وسجلت 02:19:24 ساعة في برلين، وتتطلع إلى الحفاظ على إنجازها الكبير في المسافة الكلاسيكية. وقالت ديدا، ((عندما أخذت زمام المبادرة في دبي، كنت متأكدة من أنني سأفوز. كان سباقاً رائعاً)).

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