فوز شباب الأهلي والنصر في دوري السلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل فريق شباب الأهلي صدارته للدوري العام لكرة السلة بنهاية الجولة 12 بعد فوزه خارج ملعبه على مستضيفه البطائح بنتيجة 94 ـ 82، كما واصل النصر انتصاراته محققاً الفوز خارج ملعبه على مستضيفه الشارقة 91 - 87، وفاز الوحدة على الظفرة 89 - 73. وبهذه النتائج وصل شباب الأهلي للنقطة 21 في صدارة الترتيب، ولكنه متقدم بمباراة عن النصر صاحب العلامة الكاملة في 10 مباريات، حيث حصل على 20 نقطة، ويأتي كل من الوصل والشارقة والبطائح في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ثم الوحدة 12 نقطة في المركز السادس، والظفرة سابعاً بـ10 نقاط.
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