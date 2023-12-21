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فوز شباب الأهلي والنصر في دوري السلة

12/21/2023 8:01:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصل فريق شباب الأهلي صدارته للدوري العام لكرة السلة بنهاية الجولة 12 بعد فوزه خارج ملعبه على مستضيفه البطائح بنتيجة 94 ـ 82، كما واصل النصر انتصاراته محققاً الفوز خارج ملعبه على مستضيفه الشارقة 91 - 87، وفاز الوحدة على الظفرة 89 - 73. وبهذه النتائج وصل شباب الأهلي للنقطة 21 في صدارة الترتيب، ولكنه متقدم بمباراة عن النصر صاحب العلامة الكاملة في 10 مباريات، حيث حصل على 20 نقطة، ويأتي كل من الوصل والشارقة والبطائح في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، ثم الوحدة 12 نقطة في المركز السادس، والظفرة سابعاً بـ10 نقاط.

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