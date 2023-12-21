صراع النخبة على ألقاب «فستيف فرايداي» بـ«ميدان» اليوم

تنطلق اليوم أمسية ((فستيف فرايداي)) أولى الأمسيات الثلاث الكبرى لـ((كرنفال سباقات دبي)) على مضمار ميدان العالمي برعاية ((إعمار))، وتتضمن 9 أشواط مثيرة بمشاركة نخبة الخيول المحلية والعالمية.

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول ((الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، إذ يسعى ((آر بي ريتش لايك مي)) لـ((فيكتورياس وفوزي ناس)) المتوج بلقب ((مجاني ستيكس)) إلى الحفاظ على اللقب، إلا أنه سيواجه صراعاً مثيراً مع تواجد ((دريان))، ((فارس))، و((حمزة)) لـ((ياس للسباقات))، و((جزيلة)) لخلفان حمد القبيسي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني ((بطولة ارتجال دبي للسرعة)) لمسافة 1000 متر ((قوائم)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، مشاركة 12 خيلاً أبرزها، ((إكيلاتيرال)) لفترياني هاي صاحب الخبرة، إذ توج بلقبي ((بطولة دبي للسرعة - داش)) و((بطولة ميدان للسرعة)) العام 2021، فيما يبرز اسم ((بالحيل)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الفائز على مضمار جبل علي في آخر مشاركة له الشهر الماضي.

الشوط الثالث

تسعى ((لهفتي)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى تحقيق انتصارها الثاني، خلال مشاركتها في الشوط الثالث ((ذا ستورم كوستر)) المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم.

ولن تكون المهمة سهلة مع تواجد ((فاتنة)) لمحمد أحمد علي السبوسي التي حلت ثانياً في آخر مشاركة لها الشهر الماضي.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع ((تحدي الخليج التجاري)) لمسافة 1400 متر ((قوائم)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، عودة ((دانيه)) لـ((شادويل)) الذي توج بلقب ((القوز للسرعة)) خلال أمسية ((كأس دبي العالمي)) شهر مارس الماضي، فيما سيشارك ((فافورتينو)) لـ((شركة فينيسيا للاستشارات إس - إيه وجيلبرتو جامبيني)) للمرة الأولى في سباقات الدولة عقب نتائجه الجيدة في بريطانيا.

الشوط الخامس

ستبلغ الأمسية قمتها، مع الشوط الخامس ((آل مكتوم مايل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثانية)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه مليون درهم، بمشاركة 9 خيول أبرزها، ((آيزوليت)) لـ((آر آر آر للسباقات)) نجم ((جودلفين للميل)) خلال أمسية ((كأس دبي العالمي)) شهر مارس الماضي، بينما تسعى ((ميمي كاكوشي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى العودة لسكة الانتصارات، إضافة إلى ((رويال ميوز)) لـ((ديفا للسباق)) الذي يطمح لتحقيق الانتصار الأول في الموسم الحالي.

الشوط السادس

ستكون المنافسة مثيرة على لقب الشوط السادس ((الراشدية)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، مع تواجد كتيبة جودلفين يتقدمهم ((ريال وورلد))، ((اوتومان فليت))، ((هايلاند افنيو))، و((ماجرد تايم))، الذين سيدخلون في تحدٍ صعب مع خيول إسطبلات ((شادويل)) أبرزها ((لا نقاش)) و((الفريق)) و((ميداني)).

الشوط السابع

يبرز اسم ((الجداف)) لمحمد أحمد علي السبوسي كمرشح رئيسي لتحقيق لقب الشوط السابع ((انتصار)) لمسافة 1900 متر ((قوائم)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، عقب تحقيقه المركز الأول مرتين على التوالي، فيما يتطلع كل من ((بوك ريفيو)) و((ميد إن دبي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لاستكمال النتائج المميزة، إضافة إلى ((وسترن سيمفوني)) لـ((تتش جولد)) الساعي لتحقيق الانتصار الثاني.

الشوط الثامن

تتطلع كتيبة جودلفين لتحقيق لقب الشوط الثامن ((سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك)) لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، يتقدمها ((دبي فيوتشر))، ((ذهبي))، ((النافر))، و((رولينغ داينستي))، التي ستواجه ((داراميثوس)) للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و((لارش)) لناصر عسكر.

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع ((أت ذا توب)) لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، يتقدمها ((مزاحم)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي يشارك للمرة الأولى في ((ميدان)) عقب ثنائيته المميزة في جبل علي هذا الموسم، إضافة إلى ((تأكيد)) و((ثوبان)) اللذين يسعيان إلى إضافة لقب ثانٍ في المضمار العالمي، فيما يبرز اسم ((مستر كافو)) لسلطان علي صاحب مركز الوصافة في آخر مشاركة له.

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