«دبي الرياضي» يحتفي بالفائزات في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية

احتفى مجلس دبي الرياضي بالفرق والرياضيات الفائزات في منافسات النسخة الحادية عشرة من ((دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات))، الأكبر من نوعها والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وشارك في تكريم الفائزات من الفرق والرياضيات معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، كما تم تكريم الرعاة والداعمين للدورة، وهم الرعاة الرئيسيون: هواتف هونور، مجوهرات دهماني، ((ذا فريش ماركت))، ريساينك للاستشفاء، والرعاة الاستراتيجيون: شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والرعاة الداعمون الذين استضافوا منافسات الدورة: نخيل، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، جست بادل، ونادي النصر الرياضي.

1600 رياضية

وشاركت في الدورة أكثر من 1600 رياضية من منتسبات 65 من الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، اللاتي تنافسن في 7 بطولات رياضية مختلفة تضمنها برنامج الدورة وأقيمت منافساتها خلال الفترة من 20-٩ نوفمبر الماضي،ونالت شرطة دبي جائزة أفضل جهة من حيث النتائج المحققة برصيد 16 نقطة، كما نالت أيضاً جائزة أفضل جهة من حيث عدد المشاركات في الدورة اللاتي بلغ عددهن 137 رياضية.

وعلى مستوى النتائج الفردية فازت سارة الملا من بنك أبوظبي الأول بلقب البولينج للمواطنات، فيما ذهب لقب المقيمات إلى سامانثا هانان من شركة إيزي جنريتور.

بطلات البادل

وتم تكريم بطلات منافسات البادل وهن، ميرة الفلاسي وشيخة الشامسي من هيئة الطرق والمواصلات بطلتا فئة المواطنات، ومريم الهاشمي وجيسيكات لوكاس من ((جست بادل)) بطلتا فئة المقيمات. وتم تكريم رقية المرزوقي من ((طلبات)) الفائزة بلقب الجري للمواطنات وخلود درويش الفائزة بلقب الجري للمقيمات، وأمريثا كوتي كريشانن من القنصلية العامة الكندية بدبي لفوزها بلقب البادمنتون.

وتم تكريم مروة محمود وجواهر التميمي من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الفائزتين بمنافسات الرماية، وميرة الفلاسي وزينب الجهران ومنى غضبان من هيئة الطرق والمواصلات لفوزهن بسباق قفز الحواجز، وكذلك تكريم ميرة الفلاسي من القيادة العامة لشرطة دبي لفوزها بلقب سباق الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً للمواطنات، وماخابات أومتانازوفا لفوزها بلقب سباق الدراجات الهوائية للمقيمات لمسافة 30 كيلومتراً.

واستمعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إلى شرح من سعيد حارب وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي، عن أهم الفعاليات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى ((جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي))، التي سيتم تكريم الفائزين بالدورة الثانية عشرة لها يوم 10 يناير المقبل، وأشادت معاليها بجهود المجلس والعمل الكبير الذي يقوم به لنشر ممارسة الرياضة وتطوير مستويات الرياضيين والفرق وتحقيق البطولات وتمكين المرأة.

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