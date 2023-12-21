فضية وبرونزيتان لمنتخب الإناث في«عربية دراجات الطريق»

أحرز منتخب الدراجات للإناث 3 ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين في اليوم الخامس من البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في السعودية، وذلك خلال سباق الفردي العام للإناث والشابات أمس، ونالت مروة سلمان الميدالية الفضية في السباق، الذي بلغت مسافته 40 كم محققة 1:15.59 ساعة، بعد منافسة قوية حتى خط النهاية مع سهام بوصبا صاحبة الذهبية، وهي ثاني ميدالية فضية فردية للاعبة في البطولة، كما حصل منتخب الشابات على الميدالية البرونزية خلف المنتخبين الجزائري والتونسي، ومثل المنتخب مروة سلمان ورناد اليافعي، وعلياء حسن، ونالت زهرة حسين الميدالية البرونزية في سباق الفردي العام تحت 23 سنة.

وبهذه الميداليات وصلت حصيلة الإمارات إلى 10 ميداليات بواقع ذهبية و5 فضيات و4 برونزيات. ويخوض منتخبنا الوطني للرجال وتحت 23 سنة اليوم أقوى سباقات البطولة الفردي العام بقيادة البطل أحمد المنصوري، الذي يقود كوكبة النجوم ويختارها مدير المنتخب يوسف ميرزا، وينافس المنتخب اليوم على ميداليات الفئتين لما يضم من نخبة مميزة من أفضل الدراجين.

من جانب آخر حرص محمد سند القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، على زيارة بعثة منتخبنا في مقر إقامته بالسعودية والاجتماع مع منتخب الرجال بوجود يوسف ميرزا مدير المنتخب، ووجه لهم التهنئة على الفوز بالميداليات، وأشاد القبيسي بجهد عبدالله الحمادي الذي تعرض لحادث سقوط في السباق أبعده عن الميدالية الذهبية، ورغم ذلك حصل على الميدالية البرونزية التي جاءت بفارق 21 ثانية فقط عن صاحب المركز الأول.

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