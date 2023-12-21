ذياب بن زايد يتوج أبطال الرياضة الإماراتية لعام 2022

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، توج سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2022، خلال الحفل الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة أمس بنسخته الـ17 في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

حضر الحفل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين ممثلي الجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية وأعضاء المجلس التنسيقي الرياضي ورؤساء الاتحادات الرياضية.

تقدير

وتوجه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لحرص سموه الدائم على رعاية الحفل وتكريم الفائزين والفائزات وعلى جهوده الكريمة من أجل تمكين شباب الوطن من تحقيق آمالهم وطموحاتهم من خلال دعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الريادة والتفوق لدولة الإمارات في المجالات المختلفة بما فيها المجال الرياضي.

وهنأ معاليه الاتحادات وأبطال الإمارات المكرمين، مشيداً بإنجازاتهم المتميزة التي أسهمت في وضع رياضة الإمارات بمكانة مرموقة تليق بها من خلال اعتلائهم منصات التتويج في المحافل الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، قائلاً: نعيش حالة من الفخر والاعتزاز بأصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022، الذين تمكنوا عن جدارة واستحقاق من الظفر بجائزة الإنجاز الرياضي، تشجيعاً لهم على تحقيق المزيد من الألقاب والميداليات ورفع اسم الإمارات عالياً في الاستحقاقات الرياضية المقبلة كافة في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة في الدولة.

تطلعات

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية: استلهاماً من رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة، شهدت رياضة الإمارات خلال المرحلة الماضية نقلات نوعية وتطورات مستمرة للإسهام في إرساء دعائم منظومة مؤسسية مرنة ومتكاملة، وصناعة هوية جديدة لها، إذ تم إطلاق سلسلة مهمة من المبادرات والمشاريع والبرامج الريادية لتسريع التنمية الرياضية في الدولة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهي أول استراتيجية شاملة للقطاع الرياضي في الدولة تتضمن 17 مشروعاً طموحاً لتعزيز حضور الرياضة الإماراتية على خريطة الرياضة العالمية، إلى جانب صدور قانون الرياضة وإطلاق لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، ومشروع تحول الاتحادات الرياضية، وبطولات الألعاب المدرسية.

وأضاف: يمثل التطور المستمر الذي تعيشه الرياضة الإماراتية في الوقت الحالي ثمرة لتضافر الجهود بين الشركاء في قطاع الرياضة بالدولة لدعم المخرجات كافة، التي تصب في تحقيق الإنجازات الرياضية وتطلعاتنا الوطنية، وسنواصل في هذا الصدد إطلاق المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، بهدف تحقيق نقلة نوعية لرياضة الإمارات في المستقبل القريب.

وأكد أن إنجازات الرياضة الإماراتية التي تحققت خلال عام 2022 تعكس إرادة أبناء وبنات الوطن وعزيمتهم على نيل الريادة والتفوق، معرباً عن سعادته بنجاحات اللاعبين واللاعبات المكرمين، التي ترجمت الرؤى والطموحات إلى واقع ملموس، ما أسهم في رفع تنافسية رياضة الإمارات بشكل ملحوظ على خريطة الرياضة العالمية.

حصاد

وشمل الحفل تكريم 152 رياضياً من 10 اتحادات رياضية نجحوا خلال عام 2022 في حصد 140 ميدالية ملونة على مستويات التنافس العالمي والدولي والآسيوي وغرب آسيا والعربي والخليجي، تنوعت ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، ليستحقوا المكافآت المالية القيمة التي تم توزيعها، على 116 لاعباً ولاعبة بجانب 12 مدرباً ومدربة، و11 إدارياً و10 رؤساء وفود و3 حكام.

الجوجيتسو

وتصدر اتحاد الإمارات للجوجيتسو قائمة الاتحادات الأكثر تحقيقاً للإنجازات خلال العام 2022 برصيد 41 ميدالية عالمية بواقع 17 ميدالية ذهبية و13 فضية و11 برونزية، فيما حصدت اللجنة البارالمبية الوطنية النصيب الأكبر من قيمة المكرمة، ونال اللاعبان محمد الحمادي لاعب ألعاب القوى البارالمبية، وعبدالله سلطان العرياني لاعب الرماية البارالمبية، صاحبا الأرقام القياسية العالمية تكريماً خاصاً وحصلا على مكافأة مالية استثنائية.

قائمة

وضمت قائمة المكرمين في حفل أصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022 اتحادات بناء الأجسام واللياقة البدنية، والجوجيتسو، والدراجات، والرماية، والشراع والتجديف، والفروسية، والمواي تاي، والكيك بوكسنغ، والجودو، واللجنة البارالمبية الوطنية، بجانب 3 حكام هم، عبدالعزيز علي الحمادي، وعبدالعزيز يوسف العبيدلي، حكام المواي تاي، والكيك بوكسينغ، بالإضافة إلى محمد سالم المهري، من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

حافز

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن رياضة الإمارات محظوظة بقيادتها الرشيدة، لأنها تحظى بدعم كبير، ورعاية متواصلة، وتوفير جميع المتطلبات لتحقيق التنافسية، في المحافل الخارجية.وأعرب الدرعي، عن مشاعر الفخر والسعادة باستمرار وجود الجودو في حفل تكريم أصحاب الإنجازات السنوي بنسخته الـ17، والذي يجسد التطور الملحوظ الذي تحققه اللعبة، والتميز الكبير على مستوى النتائج في المشاركات القارية والدولية، بما يعكس استدامة الرؤى المستقبلية في الاتحاد، لرفع راية دولة الإمارات في كافة المحافل الدولية والقارية. وأكد أن التكريم يمثل حافزاً كبيراً للاعبين واللاعبات لتحقيق التطلعات المرجوة بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، والمضي قدماً في الحفاظ على المكتسبات المستمرة للمنتخبات، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد، ورؤيته الاستشرافية لمستقبل مستدام يرسخ المكانة الكبيرة للرياضة الإماراتية. وأضاف: كل فائز بالتكريم يخرج بإصرار كبير على أن يكون حاضراً في النسخة المقبلة من هذا الحفل السنوي الملهم للرياضيين، والذي يمثل رسالة محفزة وطموحة لمضاعفة الجهود، والعمل على إعلاء رايات الدولة في المحافل الخارجية، كما أن الإنجازات التي تتحقق ثمرة لغرس القيم التنافسية في نفوس الرياضيين. وأوضح الدرعي، أن الاتحادات الرياضية تتبنى أفضل الممارسات التطويرية للوصول إلى الإنجازات، من خلال البرامج المتكاملة، والخطط الاستراتيجية، والمبادرات المحفزة، وتسخير جميع الجهود التي تسهم في الارتقاء بمستويات الرياضة الإماراتية إلى آفاق التطوير.

اهتمام

من جهته، أكد عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ أن تكريم اتحاد اللعبة خلال حفل أصحاب الإنجازات الرياضية، يمثل دلالة راسخة على اهتمام القيادة الرشيدة، وحرصها على تكريم المتفوقين من أبناء الدولة والمتميزين رياضياً، لتشجيعهم على مواصلة رحلة النجاح والتميز. وتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دورها الريادي في تجسيد النجاحات لمسيرة الرياضة والرياضيين وتحقيق تطلعات أبناء الوطن وقيادتهم لمعانقة مجد الإنجازات في المحافل الرياضية العالمية.وقال نفخر في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بالتكريم تقديراً لما حققه أبطال اللعبة، من إنجازات عالمية أسهمت بإعلاء شأن رياضة الإمارات وأكدت مدى تطورها وتقدمها على الصعيد الدولي. وتقدم بالتهنئة لأعضاء مجلس الإدارة والكادر الإداري والفني واللاعبين في هذه المناسبة المميزة والتي تمثل ثمرة عطائهم وجهودهم التي قادتهم لمنصات التتويج، مؤكداً استمرار ومواصلة العطاءات في الاستحقاقات الدولية خلال الفترة المقبلة.

فخر

وأعرب محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عن سعادته بما حققه اللاعبون من أصحاب الهمم خلال 2022، من إنجازات مهمة، على كافة الأصعدة الإقليمية، والدولية، بما استحقوا عليه التكريم في حفل الإنجازات السنوي. وتوجه الهاملي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة الإماراتية، الأمر الذي وضعها في المكانة التي تستحقها. وقال إن تكريم اللجنة البارالمبية سيكون دافعاً للاعبين المشاركين في مختلف المحافل الرياضية خلال الفترة المقبلة، وأبرزها بارالمبية باريس 2024، حيث ضمن 7 من لاعبينا التأهل رسمياً.

وأضاف: فخورون بما حققه عبد الله العرياني، ومحمد الحمادي، نأمل أن يكون هناك أبطال آخرون خلال الفترة المقبلة.

روح الفريق

وأكد المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، أن تكريم الاتحاد خلال حفل الإنجازات الرياضية، دافع كبير لجميع اللاعبين قبل استحقاقاتهم المقبلة، حيث تنتظرهم المشاركة في بطولات عالمية وقارية، وكذلك أولمبياد باريس 2024. وقال بوعصيبة، عقب التتويج: حقق لاعبو المنتخب الوطني إنجازات لافتة في مختلف البطولات بعام 2022، أبرزها في ألعاب التضامن الإسلامي، والبطولة الآسيوية، والبطولة العربية، وكلها شكلت فرصة كبيرة للتتويج في حفل الانجازات. وأضاف: يعمل اتحاد الدراجات بروح الفريق الواحد من أجل مواصلة الإنجازات وصعود منصات التتويج.

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