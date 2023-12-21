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ريال مدريد يعبر ألافيس برأس فاسكيز رغم النقص العددي ويعتلي قمة الدوري الإسباني

12/21/2023 8:01:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


اجتاز ريال مدريد إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي فقده في الموسم الماضي.

وفاز ريال مدريد 1 / صفر على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، في وقت متأخر من مساء الخميس، بالمرحلة الـ18 للمسابقة، ليختتم مبارياته في عام 2023 على أفضل وجه.

وعانى الريال من النقص العددي في المباراة، عقب طرد قائده ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 53، لكنه تمكن من حصد النقاط الثلاث بفضل ضربة رأس متقنة من نجمه لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الرابع عشر في المسابقة خلال الموسم الحالي، إلى 45 نقطة، ليعتلي قمة الترتيب، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه جيرونا، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تعادل 1 / 1 مع مضيفه ريال بيتيس في وقت سابق من الخميس بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات و4 تعادلات، عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.


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