التنشئة الاجتماعية والنظام السياسي

من أهم مكونات أي نظام سياسي هو التنشئة الاجتماعية، وتنشئة المواطنين بقيم معينة يعضد من صلادة النظام السياسي. النشء هم مستقبل الدولة وتنشئتهم من أهم الوظائف الذي تقوم به مؤسسات الدولة.

وما النظام السياسي إلا مجموعة من البنى تؤدي وظائف معينة، فكلما تعقدت وتوسعت في تركيبتها كلما دامت واستمرت، وكلما ضعف بناؤها وتواضعت بالتالي وظائفها كلما أصبح النظام السياسي مهزوزاً ـ بل إن مستقبل النظام السياسي في خطر.

ولك مثال في التاريخ السياسي اللبناني والذي أسس على أساس طائفي. كان تركيبة النظام الأمثل لمن كان يقود تلك الفترة تحت الاستعمار الفرنسي. فقد كان تحفز النخبة السياسية للاستقلال سبباً في اختيار صيغة ترضي المكونات الرئيسة في المجتمع اللبناني.

ولكن هذه التركيبة أثرت على التنشئة الاجتماعية لمواطني لبنان، فالمدارس حيث يتلقى التلميذ أوائل الدروس في الوطنية وحيث تصقل شخصيته، لها نفس طائفي. المناطق منقسمة طائفياً. المناهج ترسخ قيماً تتعلق بالطائفة بدلاً من الوطن الجامع. والممارسات السياسية تأتي لتكرس هذا المنحى عبر المحاصصة الطائفية.

يقول عالم الاجتماع اللبناني سمير خلف في كتابه ((مازق لبنان)) إن التطور السياسي للبنان أصابه عوار منذ القرن التاسع عشر حين تحول العصيان من قبل الفلاحين إلى حرب طائفية في متصرفية جبل لبنان في العام 1860. وبدلاً من أن يكون الاصطفاف بين أبناء الجبل ضد عدو مشترك أخذ التحزب منحى طائفياً ما زال تعاني منه لبنان إلى اليوم.

وتبددت منذئذ القيم المدنية والتي على أساسها تقوم المواطنة الحديثة. والأخيرة تفترض عضوية غير منقوصة في دولة تتطابق نظرياً مع أمة دون تفصيلات عرقية أو إثنية أو دينية أو طائفية.

وهناك تفصيل في الموضوع بما يخص الدول المتقدمة. هناك مقاربة تقبل بالتعددية، بل تحتفي بها كما في حالة الولايات المتحدة والتي تشكلت من قبل المهاجرين. وهناك مجتمعات تطلب الانصهار الكامل في المجتمع كما في حالة فرنسا. وفي كلتا الحالتين يتطلب تنشئة الصغار على الهوية الوطنية الجامعة سوى هناك قبول بالتعددية الثقافية أم لا.

وبسبب كثير من الاضطرابات السياسية والعنيفة في المجتمعات الأوروبية فإن هذه الدول بدأت تعلن إفلاس التعددية الثقافية. وشرعت هذه الدول في طلب انصهار المهاجرين في مجتمعاتهم. وما بروز حزب الحرية اليميني في هولندا بقيادة المتطرف المعادي للمسلمين خيرت فيلدرز كأكبر قوة سياسية في هولندا إلا دليل على الإصرار في الحد من هجرة أشخاص لا ينوون الانصهار في المجتمع والثقافة الأوروبية.

وقضية التنشئة الاجتماعية لخلق قيم سياسية مشتركة للمحافظة على تماسك المجتمع قضية تورق الولايات المتحدة. ففي برنامج أذاعته محطة أمريكية عمومية (PBS) تحت عنوان ((أمريكا على مفترق الطرق))، سألت مذيعة البرنامج أحد الخبراء وهو قاضٍ سابق، ما هو قلقه على البلاد؟ فرد عليها ((فجأة نحن الأمريكيين صرنا لا نتفق على أي شيء))! ((نحن بكل تأكيد لم نعد نتفق على المبادئ والقيم التي أسست عليها هذه البلاد)).

ويخطئ من يظن أن دونالد ترامب وسيطرته على الساحة السياسية، خاصة في فضاء الحزب الجمهوري، مسألة عابرة أو استثنائية. بل هي ظاهرة قوية تجتاح المجتمع السياسي الأمريكي. واستمرارية الظاهرة دليل على قوة التيار. وتعطي استطلاعات الرأي الرئيس السابق ترامب هامشاً كبيراً بين مرشحي الحزب الجمهوري يصل إلى 61%، بينما يصل ثاني منافسيه إلى 11% فقط.

ينذر القاضي السابق المشار إليه أعلاه في شهادة للكونغرس الأمريكي قبل سنة ونصف السنة أن البلاد على شفا حرب أهلية. وإني أؤكد اليوم على أننا قريبون أكثر من أي وقت مضى حرفياً إلى حرب أهلية. التنشئة الاجتماعية عنصر مهم في الحفاظ على النظام السياسي وتماسكه. والخلل في هذه الوظيفة الأساسية عواقبه كارثية. وكما قال أبوالعلاء المعري:

وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا

عَلى ما كانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ