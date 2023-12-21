التفكير النقدي أمام الإعلام الموجه

يواجه الفرد اليوم وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي أنواعاً شتى من المحتويات، بما في ذلك المحتويات الموجهة التي تستهدف غرس قناعات معينة في عقلية المتلقي تجاه قضية أو أمر ما، والتي يلجأ أصحابها إلى مختلف الوسائل الإقناعية، بما في ذلك التزييف وتلفيق المعلومات وخلط ما هو صحيح بما هو مضلل وإظهار الآراء على أنها حقائق لا تقبل الجدل.

إن هذا الإعلام الموجه بجانب توظيفه من قبل جهات وتيارات وتنظيمات للتأثير على آراء الجمهور فقد تنامى دوره كأداة شعبية مشاعة يستخدمها مختلف الأفراد لنشر قناعاتهم وآرائهم وتجاربهم ومواقفهم الشخصية في جميع مناحي الحياة ومن مختلف الخلفيات التعليمية، وبمقدار ما أسهم ذلك في مشاركة المعرفة وتبادل التجارب والخبرات، فإنه كذلك أدى إلى فوضى معلوماتية كبيرة، وبالأخص مع تحول هذه المنصات إلى أسواق استهلاكية عريضة يبحث فيها الكثيرون عن التربح، مع عدم وجود سياسات تطالب المستخدمين بأن تكون المعلومات التي ينشرونها صحيحة وموثوقة، وبدلاً من ذلك نجد في سياسات هذه الشركات التقنية كلمات من قبيل المحتوى الجذاب والتفاعل والإعجاب ونحو ذلك، والتي وإن كانت عناصر مهمة للنشر والتأثير فهي فروع لشجرة الحقيقة، ذلك الذي لا نجده ماثلاً في تلك السياسات الموجهة للمستخدمين، وإذا كان بعض الكُتاب والمفكرين قد استخدموا في العقود الأخيرة مصطلح ((ما بعد الحقيقة)) للتعبير عن سيادة التأثير العاطفي على حساب نشر الحقائق الموضوعية فإن الأمر أخذ منحى أوسع مع اتساع رقعة وسائل التواصل الاجتماعي وسياساتها الربحية والتنافسية في السنين الأخيرة.

إن هذا الواقع المعاصر يحتم على كل فرد أن يتحلى بالتفكير النقدي، الذي يرفع شأن الحقيقة والموضوعية في التعامل مع المحتويات، ويعلي من دور العقل والمنطق، ويحفز الإنسان على الجد والاجتهاد في التأكد مما يقرأ ويسمع، والفحص الجيد للمعلومات والأخبار التي تأتيه، فلا ينخدع بالمعلومات المضللة ولا الأخبار الزائفة ولا الإشاعات المغرضة، مهما كانت جذابة في عرضها، مثيرة في شكلها، ومن دون الانجرار لتصديقها بمقدار ما نالت من تفاعل وإعجاب، فإن التعامل مع هذه المعلومات والأخبار ليست كالتعامل مع السلع والمنتجات والخدمات التي يقيس الإنسان جودتها بمستوى رضا المتعاملين.

ومن أهم مظاهر التفكير النقدي في هذه الحالات هو القدرة على التمييز بين الحقائق والآراء، وبين الوقائع والتحليل، فعلى فرض ثبوت الحقائق والوقائع فإن تفسيرها وتحليلها شيء آخر، فهذه التفسيرات والتحليلات هي وجهات نظر تخضع لرأي صاحبها وخلفيته الفكرية وثقافته وطبيعة تفكيره ونفسيته وأخلاقه، وهي تخضع لمبدأ الصواب والخطأ، فلا يليق بالمتلقي أن يأخذها على عواهنها من دون نظر وتمحيص، وبالأخص إذا كان المحتوى يتضمن ثقافة سلبية أو أمراً مشبوهاً، مهما زُخرفت هذه التحليلات بأشباه الأدلة وأنصاف الحجج، وكم في مواقع التواصل الاجتماعي من آراء غريبة وأفكار مريبة نجد أصحابها يحشدون لها جيوشاً من الأدلة المغلوطة، حتى رأينا من يغلو في نظريات المؤامرة ويزرع الشكوك المرضية في المجتمعات، ويظن ذلك حقاً فاصلاً مدعوماً باستدلالات ساطعة! فعلماء الشرع عنده متآمرون على الدين، وعلماء الطب محتالون، وعلماء الفضاء ممثلون كاذبون، والناس مساقون مخدوعون!! وينافح عن ذلك كله بأدلة يظنها كذلك وهي أوهى من بيت العنكبوت، وقد يسوق آية قرآنية وتفسيره الخاص، فالآية حقيقة وتفسيره مجرد رأي محض زائف، كما هو أيضاً حال من يتصدون للتحليلات السياسية وهم ليسوا بأهلها، فيأتون بخبر قد يكون صحيحاً ويتبعونه بتحليل طويل من عندياتهم، يطعنون به في الدول والأوطان، فضلاً عمن يأتون بالأحاديث الموضوعة من الأساس ويبنون عليها قصوراً من رمال، أو ينشرون أخباراً زائفة ويبنون عليها التحليلات العظام، وقد قيل لأمثال هؤلاء: أثبت العرش ثم انقش!

ومن مظاهر التفكير النقدي الاستفسار عن مصادر المعلومات والأخبار قبل قبولها، والتأكد من موثوقية مصدرها، ومن واجب الآباء أن يفتحوا قلوبهم وصدورهم لأبنائهم، وأن يعودوهم على الجلوس معهم، والاستماع لتساؤلاتهم واستفساراتهم، ومناقشتها معهم بالحجة والإقناع، ويربوهم على التفكير النقدي، الذي يقوي شخصيتهم، ويجعلهم بمنأى عن الانقياد والتأثر بأي استقطاب موجه، يستهدفهم في دينهم أو مجتمعهم أو وطنهم.