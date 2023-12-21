عميد الأدب السوداني

لا يذكر السودان إلا ويذكر معه الأستاذ عبدالله الطيب، ولا يذكر عبدالله الطيب إلا ويذكر السودان!

‌يذكرني ريَّا الأحبَّة كلّما... تنفَّس في جنحٍ من اللّيل بارد

إن محاولة الإحاطة بعبقرية عبدالله الطيب، ومجالات علمه، وجوانب ثقافته، في مقال كهذا لهو أقرب إلى اللهو منه إلى الجد، لذلك نشير إلى أهم كتبه وأنفسها، وكيف كان سبباً لشهرته، سنتحدث عن: ((المرشد إلى فهم أشعار العرب))، وهو كتاب ‌جديد ‌في ‌بابه، لم يلتفت إليه أو يُعْنَ به أحد من أصحابه، فهو يشق طريقه إلى نفسك، ويذكرك بأمجاد أمسك.

وزوّدْ ‌نفسَكَ الخيرْ... ودعْ ما يُعقِبُ الضّيرْ

تقديراً لما بذل صاحبه فيه من جهد، وما صادف فيه من توفيق. والكتاب يقوم على فكرة؛ أن الشعر العربي من حيث الصناعة، يقوم على أركان: ((النظم، والجَرسْ اللفظي، والصياغة، ثم الكلام على صور خاصة من الأداء، بأساليب تمليها البيئة والتقاليد، على مر الأزمان واختلاف الأمكنة، وتؤثر فيها الأفكار المستحدثة، وما يجري مجراها من دواعي التغير والتجدد)). وقد تكلف المؤلف دراسة جميع ذلك بإيجاز غير مخل. ولما عرض الكتاب على طه حسين راقه وأعجبه ما رأى من حسنه، وبديع نظمه، وكمال عقل مؤلفه، وكتب له تقريظاً، فقال فيه: ((هذا كتاب ممتع إلى أبعد غايات الإمتاع، لا أعرف أن مثله أتيح لنا في هذا العصر الحديث. ولست أقول هذا متكثراً أو غالياً.. وإنما أقوله عن ثقة وعن بينة، ولم أكد أقرأه حتى رأيت الرضى عنه، والإعجاب به)). ولا نزيد على ما قاله حسين.

أما المؤلف فقد تلقى التقريظ بكل تواضع، وعلق عليه قائلاً: ولا أدعي أنى قد جئت فيه بجديد مبتكر، فالقارئ يعلم أن زهيراً قد كان صادقاً حين ‌قال:

ما أرانا نقول إلا معارا... أو معاداً من قولنا مكرورا

ومن كان سعيداً فقرأ الكتاب، سيعرف مصداق قول حسين، ومقدار تواضع العلامة عبدالله الطيب!