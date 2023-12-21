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بماذا يهتم الناس عادة ؟؟

12/21/2023 8:01:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال لي أحد القراء، هناك تعليقات كثيرة جداً على هذا المقال، يقصد مقال البارحة حول عدم التزام الكثير من النساء والرجال بالآداب والتعليمات الخاصة بالملابس في الأماكن التي يفترض أن يرتدي فيها الإنسان ملابس تتوافر فيها مقومات الأدب والاحترام والذوق، وكانت إجابتي ببساطة أن الناس في كل الدنيا يهتمون بما يعنيهم، أو ما يشكل لهم هاجساً معيناً، وما يتداخل مع مصالحهم وأمور دنياهم الآنية والمباشرة، لهذا يتفاعلون مع كل أمر شديد وقريب الصلة والتلامس مع واقعهم، ولا يعيرون أي التفات أو انتباه لكل شأن بعيد عنهم ولا ينعكس عليهم أو على مصالحهم أو محيطهم القريب!

الناس ستقيم الدنيا ولن تقعدها عندما ستزيد أسعار الطماطم أو الأرز أو الطحين أو البترول مثلاً، وستظل تتابع كل ما يكتب حول هذه السلع الحيوية التي لا تستقيم حياتهم بدونها، وأي ارتفاع في أسعارها سيؤثر عليهم حتماً، والأمر ينطبق على تجاوز قواعد الاحتشام من قبل غير المواطنين رجالاً ونساء، فهناك للأسف رجال يحضرون للمراكز التجارية والمستشفيات والجمعيات التعاونية بثياب غير لائقة!

لا بد أيضاً من الرد على من يقول إن اللباس مسألة شخصية والإنسان حر فيما يلبس !! لهؤلاء نقول بأن حرية الإنسان المطلقة في بيته، في فضائه الخاص به عندما يختلي بنفسه، أما في الفضاء العام حيث يتشارك المكان مع الآخرين فالمطلوب منه، بحكم القانون، أن يحترم هؤلاء ولا يتسبب في إيذاء مشاعرهم وعيونهم، وأولاً وقبل كل شيء، عليه، واجباً وقانوناً، أن يحترم دين وعادات وتقاليد البلد الذي يعيش فيه أو يزوره، ولقد زرنا بلداناً في غاية الانفتاح فلم نجدهم يرتدون مثل هذه الملابس الفاضحة في الحدائق أو المراكز التجارية أو المستشفيات أو المؤسسات! فمثل هذه الملابس المثيرة تشكل إهانة للمكان ولمن فيه.

وهذا الذي نقوله ويقوله الجميع، ليس أمراً مستحيلاً، إنه قانون مشرع ومطبق عندنا كما في كل مكان، والأمر محكوم بالمتابعة والتطبيق أولاً وبالاعتدال والوسطية دائماً، شرط عدم التشدد حد التنفير، وعدم التساهل الذي يصل إلى التجاوز وإيذاء مشاعر أهل البلاد وثقافتهم.

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