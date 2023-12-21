ترامب مرة أخرى

حجر جديد يوضع في طريق دونالد ترامب، وهذه المرة من قبل محكمة في ولاية كولورادو، والتي قررت وبكل بساطة بأنه شخص غير مؤهل لخوض الانتخابات الرئاسية، والسبب أنه حرض على مهاجمة مبنى الكونجرس في انتخابات 2020، وقررت منعه من إدارة حملته التمهيدية في الولاية، والتي ستنتهي باختيار الشخص الذي سيمثل الحزب الجمهوري في السباق نحو البيت الأبيض نهاية العام القادم.

وما زالوا يقولون إنهم ديمقراطيون خاضعون للقوانين والنصوص الدستورية في هذه الدولة الاتحادية، ويفخرون بذلك، وهم في الآخر ليسوا أفضل من الدول التي ينتقدونها في تقاريرهم السنوية، الحريات عندهم تداس ويعتبرون أفعالهم بطولات، والحقوق تسلب ثم يدعون بأن العدالة عندهم لا يميل ميزانها، معتدّين بذلك الشعار المرفوع فوق مباني المحاكم، في الداخل والخارج، وقد تذكرت ((بايدن)) عندما قرأت حكم تلك المحكمة، و((بايدن)) قدوة، فهو الرئيس الحالي الذي يدير العالم بإصبع وليس بيد، فهو الذي ساند عدوان نتنياهو على غزة، وأيد ((جريمة القرن الحادي والعشرين))، وهو الذي يتحدث عن مستقبل مليوني شخص، وهو الذي يرسل المساعدات ومن ورائها الصواريخ والذخائر لقتل من يتلقونها.

تلك هي العدالة، وتلك هي حقوق الإنسان، وتلك المساواة التي ينادون بها، محكمة محلية تُلغي تشريعاً اتحادياً، فالرئاسة شأن اتحادي، والمترشح عن الحزب يعالج أمره في الحزب وتوافق على ترشحه النهائي هيئات معنية بالأمر، وفي الوقت نفسه رئيس تتناقض تصريحاته كل يوم، وتتخبط إدارته في مواقفها، ويشكل تحالفاً دون أن يستشير أحداً، ودون أن يسمي العدو الذي سيذهب إليه، لأنه رفع اسم المعني بذلك التحالف من قائمة الإرهاب فور تنصيبه في البيت الأبيض!

تلك عدالة ديمقراطية متذبذبة ومرتجفة، سواء صدرت من كولورادو أو من واشنطن، وترامب، ذلك الذي حمل نفسه تبعات رغباته المتجاوزة لكل خطوط السياسة الحمراء، والحالم بالعودة إلى البيت الأبيض فوق حصان شبيه بحصان ((طرواده)) قد لا يصل إلا محمولاً لتصلب ظهره وشرايينه من كثرة الحجارة التي أبعدها عن طريقه!