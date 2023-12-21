روسيا: تعاون دفاعي شامل مع كوريا الشمالية

أعلنت روسيا، أمس، تدشينها تعاوناً دفاعياً شاملاً مع كوريا الشمالية، مؤكدةً سعيها إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين والهند. في وقت اعتبرت موسكو التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها اليابان، والولايات المتحدة، وأستراليا، ((تهديداً عسكرياً محتملاً)).

وقال رئيس الأركان العامة الروسي، فاليري غيراسيموف، للملحقين العسكريين الأجانب، إن بلاده دشنت تعاوناً دفاعياً ((شاملاً)) مع كوريا الشمالية، وشدد على مضي روسيا في تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الصين والهند.

وقال غيراسيموف، في كلمة بمناسبة نهاية 2023، ((مسار تطوير شراكة استراتيجية شاملة مع الصين والهند مستمر. دشننا تعاوناً فعالاً، وشاملاً مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية)). ولم يذكر غيراسيموف المزيد من التفاصيل.

ومع تصاعد التوتر بين الشرق والغرب، بسبب الحرب في أوكرانيا، قال غيراسيموف، إن موسكو ما زالت ملتزمة بمحاولة الحيلولة دون وقوع حوادث، فيما تبقي على ((خطوط الاتصال، للتعامل مع أي أزمات))، في إشارة إلى الخطوط الساخنة العسكرية مع واشنطن.

في الأثناء، عدّ بيان لـ((الخارجية الروسية))، أن التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها طوكيو وواشنطن وكانبرا، قرب جزيرة هوكايدو ((تهديداً عسكرياً محتملاً)).

وقالت الوزارة، في بيان، ((نعتبر مثل هذا النشاط الاستفزازي، الذي يشمل دولاً من خارج المنطقة، تهديداً أمنياً محتملاً))، مضيفة أنها قدمت احتجاجاً رسمياً إلى السفارة اليابانية في موسكو.

وعبّرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، عن قلقهم من إمكانية أن تمد بيونغيانغ، موسكو، بأسلحة، وذخيرة، لمساعدتها في تعويض المخزون المستخدم في الحرب الأوكرانية، بينما قال مشرعون في كوريا الجنوبية، إن موسكو ساعدت بيونغيانغ، في إطلاق قمر تجسس عسكري قبل شهر.

ووفق مراقبين، ترجّح الولايات المتحدة أن تساعد روسيا، كوريا الشمالية، في التملص من العقوبات التي تفرضها عليها الأمم المتحدة، وتحظر التعاون مع بيونغيانغ، لاسيما في برامج الصواريخ الباليستية، وهندسة الطيران.

ورد الكرملين على البيت الأبيض، إن هذا الاتهام ((بلا أساس على الإطلاق)).

إلى ذلك، تعهدت روسيا بأن ترد بالمثل، إذا مضى الاتحاد الأوروبي، قدماً في خطة لجني الأرباح الناتجة عن أصول روسية مجمدة في التكتل، وسلمها إلى أوكرانيا.

ويقترح الاتحاد الأوروبي استخدام الدخل الذي ينتج عن نحو 300 مليار دولار من الأموال المجمدة من احتياطيات البنك المركزي الروسي، ويمكنه في نهاية المطاف جمع نحو 16 مليار دولار منها.

وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في مقابلة مع قناة ((روسيا 24)): ((لدينا أصول كافية مجمدة هنا في حسابات ((تايب سي)))). وأضاف: ((الأرقام ليست صغيرة، والدخل من استخدام هذه الأموال كبير، ويمكن استخدامه بالتأكيد إذا تم اتخاذ قرار من قبل شركائنا غير الودودين)).

وكان ممثلو ادعاء ألمان، أعلنوا، أول من أمس، أنهم سيتحركون لمصادرة أكثر من 720 مليون يورو (790 مليون دولار) من الحساب المصرفي لمؤسسة مالية روسية في فرانكفورت. وصرح مصدر مطلع لـ((رويترز))، إن المؤسسة هي وكيل مدفوعات محلي مملوك لبورصة موسكو للأوراق المالية ((مويكس))، وتلعب دوراً مهماً في النظام المالي الروسي كوسيط رئيس في الأسواق الدولية.

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