16 ولاية أمريكية تسعى «قضائياً» لمنع ترشح ترامب

كشفت صحيفة أمريكية، نقلاً عن بيانات شركة محاماة، عن أن دعاوى قضائية رفعت في 16 ولاية أمريكية، على غرار ما فعلته ولاية كولورادو، سعياً لمنع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وأكدت ((نيويورك تايمز)) أن الدعاوى القضائية، في الولايات الـ16، على الأقل، تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة، وشغل منصب رئيس الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة: ((توجد حالياً دعاوى قضائية معلقة في 16 ولاية، على الأقل، تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة، بموجب التعديل الرابع عشر)).

ووفق ((نيويورك تايمز))، تتهم الدعاوى القضائية، ترامب، بالمشاركة في ((التمرد))، مضيئة على أحداث اقتحام مبنى ((الكابيتول)) في 6 يناير 2021، الأمر الذي يحرم ترامب، حال إدانته، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بموجب التعديل 14 من الدستور الأمريكي.

في وقت سابق، قضت المحكمة العليا في كولورادو، بمنع ترامب من المشاركة في الانتخابات التمهيدية المحلية لتحديد المرشح الجمهوري في ((الانتخابات الرئاسية 2024))، إذ خلصت المحكمة إلى أن ترامب ((انخرط في تمرد في 6 يناير 2021)). وبالتالي، ينطبق عليه التعديل 14 من الدستور (يمنع أي شخص سبق له أن أقسم على الولاء للدستور الأمريكي من شغل أي منصب منتخب، إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد)، واعتباره غير أهل لتولي الرئاسة.

وبناء على هذه المطالعة، طلبت المحكمة من السلطات الانتخابية في كولورادو، شطب اسم ترامب من بطاقات الاقتراع للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، التي يعدّ المرشح الأوفر حظاً للفوز فيها.

وغداة قرار ((عليا كولورادو))، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في الولاية، مشدداً على أن سلفه الجمهوري ((دعم حتماً تمرداً، ما من شك في ذلك بتاتاً، بتاتاً، صفر شك. وهو يعطي انطباعاً بأنه مصر على ما فعله)).

بيد أن بايدن أكد أنه ليس في معرض ((التعليق)) على قرار المحكمة التي قضت بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية، بسبب أفعاله في أحداث مبنى ((الكابيتول)). وقال: ((أترك للمحكمة أن تقرر ما إذا كان التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق)) على ترامب أم لا.

واتهم بايدن، سلفه ترامب، بأنه يشكل العديد من التهديدات للولايات المتحدة ولديمقراطيتها. وكتب بايدن على ((إكس)): ((يفرض ترامب العديد من التهديدات لبلدنا، مثل: الحق في الاختيار، والحقوق المدنية، وحقوق التصويت، ومكانة أمريكا في العالم)). وأضاف: ((لكن التهديد الأكبر الذي يشكله هو لديمقراطيتنا. إذا فقدنا ذلك، فإننا نخسر كل شيء)).

وأثار قرار المحكمة العليا في كولورادو (الولاية التي صوتت إلى حد بعيد لمصلحة بايدن في 2020)، سخطاً عارماً في الحزب الجمهوري. بينما تتّجه الأنظار الآن نحو المحكمة الأمريكية العليا التي سيطعن أمامها ترامب بالحكم الصادر ضده.

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