واشنطن: مفاوضات جادة للغاية للتوصل إلى هدنة

تستمر المفاوضات في القاهرة، علاوة على الحراك الثلاثي، القطري، والمصري، والأمريكي، خلف الكواليس، من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى، حيث كشفت واشنطن عن مفاوضات ((جادة للغاية))، تجري حول هدنة جديدة في القطاع، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وأكد مصدر مطلع على المفاوضات، أن المبعوثين يركزون، في مناقشاتهم، على تحديد الأسرى، الذين يمكن إطلاق سراحهم من قبل كل من الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل، في حال إبرام هدنة جديدة.

وقال: ((إن إسرائيل تصر على إطلاق سراح جميع النساء، والرجال المسنين المتبقين))، فيما قد تتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين، الذين ستفرج عنهم، عدداً من القياديين.

وأعلنت الولايات المتحدة، أن مفاوضات ((جادة للغاية)) تجري حول هدنة جديدة في غزة، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين، لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق لا تزال غير واضحة مع إصرار ((حماس)) على عدم مناقشة أي أمر غير الإنهاء الكامل للعدوان الإسرائيلي على كامل القطاع.

وقال المتحدث في البيت الأبيض، جون كيربي، لصحافيين، من داخل الطائرة الرئاسية الأمريكية: ((إن المناقشات، والمفاوضات، جادة للغاية، نأمل أن تؤدي إلى نتيجة ما)).

وأوضح إعلام عبري، أن ((حماس))، تصر على أن تشمل صفقة تبادل الأسرى المقبلة، الإفراج عن 3 قادة فلسطينيين بارزين من داخل السجون الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة ((يديعوت أحرونوت))، أن أولئك الثلاثة، هم: عضو اللجنة المركزية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني ((فتح))، مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، والقيادي في ((حماس))، عبدالله البرغوثي.

إلى ذلك، أفادت مصادر مصرية بأن ((حماس)) تحفظت على الهدن القصيرة، مطالبة ((بوقف لإطلاق النار لا يقل عن 14 يوماً))، فيما تمسكت تل أبيب بوقف لإطلاق النار يستمر 5 أيام، على أن يتم تجديده يومياً بعد ذلك، لكن ((حماس)) رفضت ذلك.

وزار رئيس المكتب السياسي لـ((حماس))، إسماعيل هنية، مصر، أول من أمس، للمرة الأولى، منذ أكثر من شهر، لخوض محادثات مع مسؤولين مصريين، يسعون للتوسّط في هدنة أخرى.

وقالت ((حماس))، في بيان، إنها ((ليست مستعدة لمناقشة إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين حتى تنهي إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، ويزيد حجم المساعدات الإنسانية للمدنيين))، وأكدت أن ((قضية الأسرى يمكن التفاوض حولها بعد هذين الأمرين. لا نستطيع الحديث عن مفاوضات في وقت تواصل إسرائيل عدوانها. ومناقشة أي طرح يتعلق بالأسرى، يجب أن يتم بعد وقف الهجوم)).

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أول من أمس، أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق ثان لإطلاق سراح الأسرى قريباً، لكنه صرح لصحافيين: ((نمارس الضغوط)).

ولم تعلق تل أبيب على المحادثات في القاهرة، لكنها استبعدت وقفاً دائماً لإطلاق النار، مشيرة إلى أنها لن توافق إلا على هدنة إنسانية محدودة ((حتى هزيمة حماس)).

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موقفه بأن الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على ((حماس))، والإفراج عن جميع الأسرى لديها، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لتل أبيب.

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