إسرائيل تكثّف الهجمات الجوية والبرية على غزة

في اليوم الـ76 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كثفت تل أبيب هجماتها براً، وجواً، في وقت تتواصل محاولات قواتها التوغل في جباليا (شمال)، حيث تشهد اشتباكات ضارية. وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 جنود، وإصابة 40، في المعارك الميدانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتصاعد الاقتتال في القطاع، ووصفه السكان، بأنه من أعنف جولات القصف الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، وأقوى رد من الفصائل الفلسطينية، فيما قتل أكثر من 45 فلسطينياً، وأصيب العشرات، خلال قصف إسرائيلي على مدينة رفح (جنوباً).

كما أفادت مصادر محلية بوصول 32 قتيلاً إلى مستشفى ناصر، بينهم أطفال، إثر غارة جوية على مدينة خانيونس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأفاد سكان جباليا، بأن المنطقة باتت معزولة بالكامل، إذ يطلق قناصة إسرائيليون النار على أي شخص يحاول الفرار.

كما قتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي على معبر ((كرم أبوسالم))، فيما قالت هيئة المعابر، ووزارة الصحة في غزة، إن مدير المعبر، بسام غبن، قتل مع 3 آخرين ((في استهداف من طيران إسرائيلي لمرافق المعبر أثناء العمل)).

وسمع هدير الطائرات المحلقة، ودوي قصف الضربات الجوية، والبرية، كل بضع ثوان يتخلله دوي إطلاق نار، في الوقت الذي يواصل الجيش الإسرائيلي القصف المكثف، والعنيف، على قطاع غزة، بينما أطلقت الفصائل الفلسطينية دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب الكبرى، وأفاد شهود بأن صفارات الإنذار دوت في الضواحي الجنوبية لتل أبيب، وفي أسدود.

قذائف مضادة

وقالت كتائب القسام، ذراع حماس العسكري، إنها استهدفت جنوداً إسرائيليين قرب دبابة إسرائيلية في منطقة المغراقة، وسط قطاع غزة، بقذيفة مضادة للأفراد. وتابعت أن عناصرها اشتبكت مع جنود إسرائيليين في المغراقة بالأسلحة الرشاشة، وأوقعت فيهم 3 قتلى، وعشرات الإصابات، مشيرة إلى أنها تمكنت من قنص جندي فوق دبابة ثم استهدفتها بقذيفة تاندوم.

خسائر مادية

وتسببت عمليات القصف الإسرائيلي، بخسائر مادية ضخمة في غزة، نتيجة استخدام حجم هائل من المتفجرات يقدر بـ53 ألف طن، وفق ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.

وبحسب الإحصاءات، التي تعتمد على بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن ((القصف تسبب في تدمير أكثر من 52 ألف شقة سكنية بصورة كاملة، إضافة إلى تدمير جزئي لأكثر من 306 آلاف شقة)).

كما تفيد البيانات المعلنة بأن ((القصف تسبب في تدمير 282 مدرسة وجامعة، و200 مسجد، و3 كنائس، إضافة إلى منشآت تم إخراجها من الخدمة، تشمل: 90 مدرسة وجامعة، و22 مستشفى، و53 مركزاً صحياً)).

في الغضون، أعلنت الأمم المتحدة، أن إسرائيل أمرت بإخلاء منطقة واسعة في خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة التي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب المستمرة على القطاع منذ 76 يوماً.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ((أوتشا))، في تقرير، أن الجيش الإسرائيلي أمر بـ((الإخلاء الفوري)) لمنطقة ((تغطي نحو 20 في المئة)) من مساحة مدينة خان يونس، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).وأوضح المكتب الأممي أن ((حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً)).

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