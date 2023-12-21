مصر وبريطانيا لوقف النار ورفض التهجير

توافق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدين رفضهما تهجير سكان القطاع.

وأعلنت الرئاسة المصرية، أنه ((تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار))، بينما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع إلى مناطق أخرى في المنطقة.

وأكد السيسي، خلال اللقاء، بقصر الرئاسة في القاهرة، ((ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بشأن الأوضاع في غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية)).

وأكد كاميرون، العمل من أجل ضمان تدفق المساعدات لقطاع غزة، مشدداً على وجوب زيادة حجم المساعدات لسكان القطاع.

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