شتاء غزة.. حياة شبه مستحيلة

أضحت حياة النازحين في قطاع غزة، شبه مستحيلة، فبعد أن تحولت منازلهم شبحية، اضطروا للجوء إلى مراكز الإيواء، لكن الخيام متواضعة الإمكانات التي نصبت لاستقبالهم، لم تسلم من القصف العشوائي، وغرقت مع أول منخفض جوي، لتشهد أوضاعهم الإنسانية والمعيشية تفاقماً، إذ بات الغزيون يعيشون ظروفاً مأساوية، لاسيما مع التزايد الكبير في أعداد النازحين، إذ تجاوز عددهم المليون.

ساكنو الخيام، أصابهم الارتباك، لأنهم وجدوا أنفسهم في ما يشبه حوض السباحة، بعد أن داهمت مياه الأمطار خيامهم فأغرقتها، ما تسبب بحالة من البؤس، ألمت بأمتعتهم من فرش وأغطية، إذ حسب كثيرين منهم، لم تعد هذه الأغطية صالحة للاستعمال.

هذا الواقع المؤسف، دفع النازحين للبحث عن حلول تكاد تكون معدومة، مع ندرة الإمكانات، ولم تفلح محاولاتهم تمكين الخيام أمام الرياح العاتية، أو شق قنوات للمياه، ما يعني استمرار معاناتهم إلى حين هدنة، أو تسوية تعيدهم إلى ما تبقى من منازلهم.

((الأغطية عنصر أساسي في مواجهة برد الشتاء، ووجودها ضرورة لا بد منها، ونعاني من نقص شديد في المعدات الممكن استعمالها إذا ما فاضت مياه الأمطار إلى داخل الخيام))، قال الفلسطيني إبراهيم حمودة، الذي نزح مع عائلته من شمالي غزة إلى جنوبيها، منوهاً بالوجه الآخر من المأساة، ويتمثل في شح الملابس الشتوية للنازحين، الذين خرج غالبيتهم من منازلهم على غير هدى، وبملابس صيفية. فيما قال إن القصف الإسرائيلي يداهمهم حتى في مراكز النزوح، حيث قُتل العشرات.

يقول حمودة: ((تدني درجات الحرارة، وبدء المنخفضات الجوية، دفع النازحين للبحث عن ملابس شتوية، وخصوصاً لأطفالهم، وهناك عائلات من مدينة رفح، قدمت جزءاً من ملابس أطفالها للنازحين، لكن هذا لم يكن كافياً)).

وأتلفت مياه الأمطار التي تسربت إلى خيام النازحين، ما يملكونه من أمتعة متواضعة، وفرها لهم اخرون في المناطق القريبة من مراكز الإيواء، وباتوا كما الغريق الذي يبحث عن ((قشّة))، بعد أن أخذ البرد يلسع أجسامهم.

وعبثاً راح النازح من مخيم جباليا، أشرف عبيد، يحاول ترميم خيمته، التي لم تصمد مع ((أول شتوة))، وفق قوله، واصفاً الأوضاع في مراكز الإيواء، بأنها باتت أشد قسوة مع حلول فصل الشتاء.

ليس ببعيد، اضطر صالح عبد ربه إلى خلع ملابسه ولف أطفاله بها، في محاولة لاتقاء تأثير البرد، مبيناً: ((هنا لا يتوفر أغطية، وأطفالي أصيبوا بنزلات برد، نحن في وضع صعب، فمن جهة، لا نستطيع العودة إلى منازلنا، ومن أخرى، غير قادرين على مواجهة الأجواء الباردة والماطرة، نغطي أنفسنا كل أربعة أفراد بحرام (غطاء) واحد، هذا في حال حصلنا عليه، ونأمل بتغيير الحال قبل أن تحل مربعانية الشتاء الأكثر برودة)).

وحسب المعطيات، فثمة أكثر من مليون فلسطيني (نصف سكان قطاع غزة)، باتوا يعيشون في خيام بدائية، ويواجهون غرقاً جماعياً، مع طلائع فصل الشتاء، الذي يصفه كثيرون بـ ((الكابوس)) المرعب للنازحين واللاجئين أينما حلوا، وسط قصف عشوائي إسرائيلي يومي للنازحين.

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