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«البنية التحتية» تطرح 6 مناقصات

12/21/2023 8:01:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبدأ وزارة الطاقة والبنية التحتية طرح 6 مناقصات للعديد من المشروعات خلال هذه الفترة، تشمل إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار بعجمان، وتأهيل مبانٍ حكومية.

وتتضمن المناقصات التي تم تحديد آخر موعد للتقديم لها 3 يناير المقبل، تقديم خدمات استشارية هندسية ((دراسة وتصميم))، لمشروع إنشاء وإنجاز مركز شرطة شامل بالمدينة في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية هندسية لتصميم نماذج مساكن للمواطنين في مناطق مختلفة بالدولة، عبر تصميم النماذج واستكمال تخطيط الموقع العام.

وتشمل كذلك تقديم خدمات هندسية استشارية من خلال دراسة وتصميم وإشراف، لتطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، وذلك ابتداءً من تقاطع منطقة البديع، وحتى الطريق الاتحادي أم القيوين بمنطقة فلج المعلا E55، حيث تتضمن الأعمال دراسة الوضع القائم ومستجدات الحركة المرورية، الناتجة عن التجمعات العمرانية المستحدثة من جسر البديع حتى تقاطع 7، وتقديم الحلول المناسبة لذلك، إضافة إلى تطوير جسر تقاطع الإمارات مع شارع الشارقة الذيد ((جسر 7))، وذلك وفق المستجدات المرورية الناتجة بالمنطقة ومواءمتها بالمقترحات السابقة، فيما تتضمن متطلبات المشروع أيضاً دراسة توسعة شارع الإمارات من ((جسر7))، حتى الطريق ((E55))، من خلال تحديث الدراسات المرورية وتطوير التصاميم السابقة حسب الحاجة.

وتتضمن المناقصات أيضاً، إضافة وتأهيل لمبنى وزارة العدل والمحاكم الاتحادية في أبوظبي، حيث العمل المطلوب هو إنشاء مبنى معهد قضائي، وإعادة تأهيل في الطابق الثاني من مبنى الوزارة، فيما حددت الوزارة آخر موعد للتقديم 10 يناير.

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