ورشة عمل لصناع البودكاست للتعريف بتكنولوجيا الصوت وتقنية «دولبي أتموس»

نظم نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع شركة دولبي العالمية، ورشة عمل بعنوان ((مستقبل تكنولوجيا الصوت.. تجربة دولبي أتموس))، بهدف رفع قدرات صناع البودكاست لتطوير سرد القصص للمستمعين من خلال تقنية الصوت دولبي أتموس، وذلك بحضور صناع المحتوى الصوتي من أصحاب البودكاست.

وتأتي الورشة التي شارك فيها كل من ربيع حمزة، مدير إدارة المحتوى في دولبي الشرق الأوسط وأفريقيا، وادوين ويلسون مهندس الصوت في دولبي، في سياق جهود نادي دبي للصحافة المستمرة، لتعزيز نمو صناعة البودكاست في المنطقة، وتوسيع دائرة الاستفادة منه باستضافة أهم الجلسات المعرفية والورش التدريبية المتخصصة.

تمكين

وفي هذه المناسبة، قالت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، مدير إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: ((إن أثر ورش العمل في استعراض خبرات متميزة، أسهم في إلقاء الضوء على موضوعات مهمة في مجال صناعة المحتوى الصوتي وإبراز مقومات نجاح البودكاست وكيفية تمكينه من الاستمرارية والانتشار، مشيرة إلى حرص النادي على فتح المجال أمام الكفاءات والخبرات لمشاركة تجاربها، وتمكين المواهب لتحقيق مزيد من التميز في عالم التدوين الصوتي)).

وأوضحت أن جهود نادي دبي للصحافة المستمرة في هذا المجال، من خلال الجلسات المعرفية وورش العمل التدريبية التي ينظمها على مدار العام، تهدف لإعطاء دفعة قوية لصناعة المحتوى الصوتي من المنطقة العربية، والعمل على تمكين فرص الوصول بالبودكاستر العرب إلى أعلى مستويات التميز، مؤكدة أن مكانة دبي الريادية كمركز إعلامي محوري، ونقطة ارتكاز أساسية لصناعة وتطوير الإعلام الرقمي والمحتوى الصوتي في المنطقة، يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتسريع وتيرة نمو الصناعة الإعلامية الجديدة عبر فعاليات احترافية تراعي مختلف جوانب هذه الصناعة وفي مقدمتها التكنولوجيا وبناء القدرات.

إثراء المشهد السمعي

وقال كاران كروفر، المدير الأول لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في دولبي: ((يسعدنا بالتعاون مع نادي دبي للصحافة، لنبدأ معاً رحلة تحويلية لتمكين صناع البودكاست في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويدهم بمهارات الاستفادة من تقنيات دولبي أتموس الإبداعية))، مشيراً إلى أن تسليط الضوء على تجربة سرد القصص والارتقاء بها، وتمكين المبدعين من صياغة قصص غامرة، يساعد في إثراء المشهد السمعي للجماهير في جميع أنحاء العالم.

سرد القصص بالصوت

وخلال الورشة استعرض ربيع حمزة، جملة من الموضوعات المتعلقة بكيفية الوصول إلى صوت ناجح عبر تفصيل مختلف مراحل العمل على البودكاست، فضلاً عن معايير الوصول الناجح إلى الجمهور عبر سرد القصص، وذلك في ضوء الخبرة التي كونتها منصة ((دولبي أتموس))، والتي تعد الأكبر من نوعها في العالم العربي في مجال إنتاج الصوت.

وقال حمزة: ((تعمل دولبي مع مجموعة واسعة من صناع البودكاست بتعدد أنواعه الذين يستفيدون من تقنيات دولبي أتموس لتحسين سرد القصص للمستمعين، حيث يتم حالياً إنشاء ملفات ((دولبي أتموس بوكاست)) والقصص الصوتية والكتب الصوتية من خلال تطبيقات مثل: Audible وأنغامي وWondery وNational Geographic وAudio Up وQCODE وGen-Z Media وCurtCo من خلال توفير محتوى متميز وبجودة صوت عالية جداً، تقوم ((أنغامي))، أفضل خدمة إقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتوزيع كل من Atmos Music وAtmos Podcasts على منصتها لمشتركي خدمة أنغامي بلاس وأنغامي غولد.

بدوره، تحدث ادوين ويلسون، حول مهارات وضع الأصوات وتحريكها بدقة ثلاثية الأبعاد، باستخدام تقنية دولبي أتموس التي توفر مزيداً من التفاصيل والوضوح والعمق لتجربة الاستماع للبودكاست.

كما شارك ويلسون الحضور مهارات الحوار والاستماع وكيفية التمييز بين أصوات الخلفية المختلفة، بغض النظر عن نوع البودكاست، حيث تمنح هذه التقنيات إحساساً حقيقياً بالواقعية وتخيل المشاهد بصرياً باستخدام الإشارات الصوتية.

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