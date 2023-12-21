شرطة دبي تستعرض مستقبل التقنيات الناشئة

انطلقت بفندق ((أتلانتس)) فعاليات مُلتقى متعاملي شرطة دبي الخامس، لمناقشة مستقبل الخدمات الشرطية نحو استخدام التقنيات الناشئة في الخدمات الحكومية، بمشاركة 231 متعاملاً.

افتتح الملتقى اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، بحضور اللواء الدكتور صالح مراد مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، واللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء الدكتور عادل محمد السويدي مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة.

وأكد اللواء العبيدلي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وضعت هدفاً استراتيجياً في خطتها الاستراتيجية، وهو تعزيز السعادة وجودة الحياة، من خلال الاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية المتقدمة، التي تسهم في تطوير الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتسخير كافة الإمكانات الذكية المتاحة، كالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتعاملات الرقمية، وإنشاء مراكز الخدمة الذكية SPS.

وأضاف اللواء العبيدلي أن مراحل تطور مفهوم الخدمات في شرطة دبي، شهدت محطات عدة منذ عام 2000 وحتى 2012، حيث بدأت شرطة دبي رحلتها نحو التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة للمتعاملين، وفي 2013، تقديم خدمات بواسطة الهاتف الذكي، أما في 2018، فتم تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، واستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية، وبدأت شرطة دبي في 2021، بتطبيق سياسة 360 درجة، لتقديم خدمات استباقية لكافة المتعاملين.

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