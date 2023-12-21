تعلم البرمجة.. أبرز 5 اقتراحات لاستثمار الإجازة الشتوية

أكد تربويون أهمية استثمار إجازة الشتاء للفصل الدراسي الأول بشكل فعال ومفيد، إذ تعتبر فرصة قيمة للطلاب للابتعاد عن الروتين الدراسي واستكشاف مجالات جديدة تساعدهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم التعليمية، وقدموا 5 اقتراحات لاستغلال الإجازة بشكل يعود بالنفع على الطلبة ومختلف جوانب الحياة، ويعزز توجهاتهم المستقبلية نحو المجالات المطلوبة في سوق العمل.

واقترحوا على الطلبة التوجه نحو تعلم البرمجة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبدء في بناء تطبيقات بسيطة أو مواقع ويب، لتعزيز تفكيرهم الإبداعي والمنطقي، وثانياً، الاستفادة من الإجازة الشتوية في ممارسة الأنشطة الرياضية وتعزيز لياقتهم البدنية، وثالثاً، الاستمتاع بالقراءة وتنمية الثقافة العامة، من خلال اختيار الكتب التي تهمهم والاستفادة منها لتوسيع معرفتهم وتنمية الخيال والتفكير النقدي، ورابعاً، تعلم لغات جديدة مثل ((الصينية واليابانية والكورية)) والتسجيل في دورات تعليم اللغات أو استخدام تطبيقات التعلم عبر الإنترنت، ما يساعدهم على تطوير مهارات التواصل والتفاعل الثقافي، وأخيراً، اقترحوا الانخراط في أعمال التطوع والمشاركة في الأعمال الخيرية والمجتمعية، يمكن للطلاب الانضمام إلى الكشافة أو المساهمة في مشاريع بيئية، وذلك لتنمية روح المبادرة والعطاء وتعزيز الوعي الاجتماعي.

تعلم البرمجة

واعتبرت التربوية دكتورة رانيا مدحت، أن الإجازة الشتوية للطلبة توفر فرصاً كبيرة للتطوير الذاتي، حيث يمكن للطلاب الاستفادة من تعلم لغة البرمجة واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تمثل تحدياً ممتعاً وفرصة فعالة لاستثمار الإجازة.

وأكدت مدحت أن تعلم البرمجة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمنح الأفراد فرصة لتبادل المعرفة والتعلم من الآخرين وتناسب احتياجاتهم ومستوى خبرتهم الحالي، وأشارت إلى أنه يسهم في تحسين الحياة وتقديم حلول للتحديات الحديثة.

وأوضحت أن تعلم لغة البرمجة واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي لهما أهمية كبيرة في دولة الإمارات والعديد من الدول الأخرى، حيث يسهمان في مفهوم ((اقتصاد المعرفة)) وتطوير القوى العقلية والتفكير التحليلي للطلاب.

ممارسة الرياضة

وأكد الدكتور أيمن فهمي منسق التربية الرياضية في مدرسة الإبداع العلمي الدولية، أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية خلال فترة الإجازة كتعويض عن أي تقصير في ممارسة الرياضة أيام المدرسة، موضحاً أن فترة الدراسة المكثفة قد تحد من الوقت المتاح لممارسة النشاط البدني والرياضة، وهذا يمكن أن يؤثر سلباً على الصحة واللياقة البدنية للطلبة، لذلك فترة الإجازة فرصة مثالية لتعويض هذا التقصير والاستفادة من فوائد النشاط البدني.

وذكر أن ممارسة النشاط البدني المنتظم يساعد على تقوية جهاز المناعة وتحسين القدرة القلبية والتنفسية، كما يسهم في تقوية العضلات والعظام وتعزيز المرونة والتوازن، بالإضافة إلى ذلك، يساعد النشاط البدني على تحسين المزاج وتخفيف التوتر والقلق، ما يؤدي إلى تحسين الصحة العقلية والعاطفية.

معسكرات وتطوع

وأكدت ريم حسين مديرة مدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية بدبي، أهمية استمتاع الطلبة بأجمل شتاء في العالم في دولة الإمارات والاستفادة منه بالمشاركة في المعسكرات، وذلك لاكتشاف الطبيعة والاستمتاع بالأنشطة الخارجية مثل ركوب الجمال ورحلات السفاري في الصحراء، بالإضافة إلى زيارة الحدائق والمنتزهات التي تتميز بها الإمارات.

وأكد سليم عبدالدايم، مرشد أكاديمي بمدرسة الإمارات الخاصة، أهمية تحديد الهدف ووضع برنامج للعطلة على أن يشمل وقتاً مخصصاً للترفيه، والرياضة، وتعلم أشياء جديدة مثل برامج تنمية المهارات، مع عدم مراجعة الدروس للفصل الدراسي المنتهي، وأيضاً لا يفضل استذكار الدروس المقبلة للمقرر الدراسي إنما التركيز على معلومات جديدة ومهارات يجب أن يتعرف عليها الطالب خلال فترة الإجازة.

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