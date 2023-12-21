معرض شرطي للتدريب الافتراضي

نظمت شرطة أبوظبي معرض مركز التدريب الافتراضي التابع لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وذلك في مديرية شرطة العين بهدف تعريف منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي ببرامج وأنظمة التدريب الافتراضي الحديثة والمطورة داخلياً وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بتطوير قدرات منتسبيها التدريبية ورفع كفاءتهم في مختلف المجالات باستخدام الواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة، لافتاً إلى الاهتمام بإعداد كوادر شرطية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة واستشراف المستقبل ضمن توجهات حكومة أبوظبي.

وقال العميد حمد خلفان الشين، نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات بمديرية شرطة العين، إن للمعرض دوراً بارزاً في التعريف بأهمية دور مركز التدريب الافتراضي في رفع كفاءة تدريب المنتسبين من خلال استخدام أحدث التقنيات.

وأوضح العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي، أن المعرض ركز على التعريف بالسيناريوهات الافتراضية والتي يمكن تسخيرها في مواجهة الأزمات بأقل التكاليف، مؤكداً سعي المركز المستمر في تطوير العملية التدريبية وتوظيف أفضل الأجهزة والتطبيقات الذكية العالمية. وجرى عرض 8 سيناريوهات افتراضية أمنية وشرطية شملت التحقيق في الحرائق الافتراضي، ونظام تحريز أدلة مسرح الجريمة الافتراضي، وسيناريو تفتيش المباني للأمن السيبراني الافتراضي، والنظام الافتراضي للتوعية من المخدرات، ونظام الإسعافات الأولية الافتراضي، وسيناريو إجراءات المطار لأصحاب الهمم من فئة التوحد الافتراضي، والذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة التعليم والمعرفة.

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