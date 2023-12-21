برنامج شتوي لصقل مهارات الطلبة في نادي ذخر

ركز البرنامج الشتوي للموهوبين 2023 لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية على صقل مهارات الطلاب، واكتساب مهارات جديدة، بالتوافق مع معايير التعليم في القرن 21 ومنحى ((ستيم)).

واختتمت المؤسسة البرنامج، الذي استمر على مدار أسبوعين، بيوم مفتوح، تم تنظيمه في نادي ذخر بحديقة الصفا بدبي، أمس، حيث استضاف النادي 45 مشاركاً، وقدم لهم فرصاً فريدة للاستمتاع بتجارب وأنشطة متنوعة، وهدفت هذه البادرة إلى تعزيز التواصل والروابط الاجتماعية بين الأجيال، وتعريف الشباب، بما يقدمه نادي ذخر لكبار المواطنين.

وتم تنظيم العديد من ورش العمل المثمرة، خلال اليوم المفتوح، تضمنت تبادل المعرفة والمهارات بين المشاركين، وتدريبات تفاعلية، حيث تم تعزيز المشاركة الفعالة، وتبادل الخبرات بين الأفراد.

تلاحم

وكشف نادي ذخر عن بلوغ عدد المسجلين فيه خلال الـ 8 أشهر الماضية نحو 840 عضواً، ويستهدف النادي الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً، ومن بين المبادئ الأساسية، التي يعمل النادي على تعزيزها هي تلاحم الأجيال ودمج الثقافات، كما يفتح النادي أبوابه للتطوع، ويضم نحو 12 متطوعاً تتراوح أعمارهم بين 12 و52 عاماً.

واستهدف البرنامج الشتوي لمؤسسة حمدان بن راشد الفئات العمرية من 11 إلى 17 عاماً، وهدف البرنامج إلى صقل مهارات الطلاب واكتساب مهارات جديدة، ويأتي متوافقاً مع معايير التعليم في القرن 21 ومنحى ((ستيم)).

ومن جهته، قال محمد أحمد بن حيدر مدير نادي ذخر بالإنابة: إن النادي تأسس كوقف من قبل عائلة المرحوم عبيد الحلو، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، ويشارك في النادي أكثر من 13 دائرة حكومية، وجميعها تلعب دوراً حاسماً في تلبية احتياجات كبار المواطنين من خلال نشاطات النادي.

وأوضح بن حيدر أن المشاركين في برنامج مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تعرفوا على مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها النادي، والتي تراعي جوانب مختلفة من حياة كبار المواطنين، بما في ذلك الصحة البدنية والعقلية والنفسية، وتعزز الشعور بأنهم جزء مهم من المجتمع وتأكيد اهتمام المجتمع بهم ورعايتهم.

زيارة

وتمكن المشاركون أيضاً من زيارة ((جناح جودة الحياة الاجتماعية والثقافية))، الذي يحتوي على مجموعة من الكتب والمؤلفات في مختلف المجالات، ويتيح الوصول إلى مكتبة دبي الرقمية، التي تحتوي على حوالي 1.8 مليون مادة رقمية، و160 ألف عنوان.

ومن جهتها، قالت الدكتورة مريم الغاوي مديرة مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان: إن المؤسسة حريصة على تنفيذ العديد من الورش الإثرائية في جوانب العلوم والتكنولوجية والهندسة والبرمجة، ومن جانب آخر تحرص على بناء أواصر التلاحم بين الفئات العمرية المختلفة، وبين كبار المواطنين، وتم تحقيق هذا الهدف من خلال تنظيم فعاليات في نادي ذخر، والتعرف على ما يقدمه النادي لكبار المواطنين.

وذكرت أن تلاحم الأجيال هو مفهوم يشير إلى التواصل والتفاعل الإيجابي بين الأجيال المختلفة في المجتمع، وأنه يعزز التفهم والتقدير المتبادل، ويسهم في بناء علاقات قوية ومستدامة بين الشباب وكبار المواطنين، مفيدة بأن البرنامج الشتوي اشتمل على تقديم 5 برامج متنوعة، حيث تضمن برنامج ((التكنولوجيا والإنسان))، الذي استهدف الفئة العمرية من 10 إلى 13 عاماً، وقام الطلاب فيه باستخدام التكنولوجيا لفهم الجسم البشري، من خلال إنشاء مشاريع تجمع بين البيولوجيا والتكنولوجيا مثل صحة القلب ونشاط العضلات، ومساعدة ضعاف البصر.

وأضافت الغاوي: إنه تم إعداد برنامج إثرائي، بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، حيث تم تقديم عرض عن موانئ دبي والمؤسسات التابعة لها، وقام الطلاب بجولة ميدانية في ميناء جبل علي وميناء راشد، للتعرف على العمليات التشغيلية وزيارة لمزرعة الشعاب المرجانية وغرفة التحكم عن بعد للاطلاع على الخدمات والفرص.

تبادل المعرفة

وأعرب المشاركون عن سعادتهم وامتنانهم تجاه البرنامج الشتوي واختتام الفعاليات بيوم مفتوح في نادي ذخر مع كبار المواطنين، وأكدوا استفاداتهم بشكل كبير من الفعاليات وورش العمل، التي تم تنظيمها على مدار اليوم.

مهارات

وأعربت مريم الغافري أحد المشاركين في البرنامج الشتوي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بانتسابها للبرنامج، حيث عمل على تعزيز ثقتها بنفسها وصقل شخصيتها ومهاراتها من خلال الورش والفعاليات المقامة فيه، وأضافت أنه: خلال جولاتها مع فريق البرنامج قامت بزيارة لموانئ دبي، حيث حضرت جولات تثقيفية تشرح دور الموانئ الرئيس وكيف ارتبط مفهوم الاستدامة بعمل الموانئ.

كما شارك سلطان سيف النعيمي في البرنامج الشتوي لهذا العام بعد استمراره النشط لثلاثة أعوام على التوالي، حيث دعم البرنامج مهاراته الابتكارية والعبقرية في مجال البرمجة وتصنيع الروبوتات، حيث أتاحت له المؤسسة الفرصة للعمل على موهبته وتوجيهها للطريق الصحيح، من خلال المشاركة في الجهات التي تدعم الذكاء الاصطناعي الحديث.

وقال أحمد حسن الحمادي: إن المؤسسة أسهمت في زيادة ثقافته في مجال الهندسة والبناء، حيث تعلم أساسيات دراسة الهندسة المعمارية ولم تتجاوز مدة انتسابه شهرين، فكانت البرامج والورش المطروحة كفيلة بتعليمه الخطوات الأساسية لتصميم منزله المستقبلي.

وأوضحت شيخة أحمد، التي أتمت ثلاث أعوام على التوالي، أنها تحرص على المشاركة دائماً ضمن الفعاليات والورش المقامة، لأنها كانت السبب الرئيسي في بناء شخصيتها وتحديد اهتماماتها وأهدافها المستقبلية، كما اكتسبت بدورها مهارات عدة، منها التواصل، وبناء العلاقات.

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