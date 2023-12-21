محاكم دبي تحتفي بإنجازات «الجوهرة» في مجال تمكين المرأة

احتفى طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، بإنجاز فريد حققه مجلس الجوهرة النسائي، الذي نال المركز الثالث في مجال تمكين المرأة، وتأتي هذه الإنجازات في إطار الالتزام الدائم بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة بين الجميع.

وأعرب طارش المنصوري عن فخره بالقيادة الفعالة للرئيس الفخري للمجلس القاضي ابتسام البدواوي، مظهراً أهمية هذا الإنجاز كنقطة تحول نحو تحقيق تقدم مستدام في مجال تمكين المرأة.

وأكد المنصوري التزامهم وسعيهم الدائم بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة مشيداً بالرؤية الراسخة للمجلس في بناء مجتمع يقوم على قيم المساواة وتوفير الفرص للجميع، وشدد على أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المستمر في تحقيق طموحات المرأة وتوفير بيئة تسمح لها بتحقيق إمكانياتها الكاملة، مؤكداً على أنه يشكل خطوة مهمة في بناء مجتمع يستند إلى مبادئ المساواة وتوفير الفرص للجميع.

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