Friday, 22 December 2023 06:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محاكم دبي تحتفي بإنجازات «الجوهرة» في مجال تمكين المرأة

12/21/2023 8:01:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفى طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، بإنجاز فريد حققه مجلس الجوهرة النسائي، الذي نال المركز الثالث في مجال تمكين المرأة، وتأتي هذه الإنجازات في إطار الالتزام الدائم بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة بين الجميع.

وأعرب طارش المنصوري عن فخره بالقيادة الفعالة للرئيس الفخري للمجلس القاضي ابتسام البدواوي، مظهراً أهمية هذا الإنجاز كنقطة تحول نحو تحقيق تقدم مستدام في مجال تمكين المرأة.

وأكد المنصوري التزامهم وسعيهم الدائم بتعزيز دور المرأة وتحقيق المساواة مشيداً بالرؤية الراسخة للمجلس في بناء مجتمع يقوم على قيم المساواة وتوفير الفرص للجميع، وشدد على أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المستمر في تحقيق طموحات المرأة وتوفير بيئة تسمح لها بتحقيق إمكانياتها الكاملة، مؤكداً على أنه يشكل خطوة مهمة في بناء مجتمع يستند إلى مبادئ المساواة وتوفير الفرص للجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN21122023000110011019ID1107644498

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث