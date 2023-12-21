المهرجان منصة مثالية لتسويق المنتجات العائلية

شكل مهرجان ((شتانا في حتا)) فرصة للأسر المنتجة لعرض منتجاتها للزوار على ضفاف ((بحيرة ليم)) و((حتا وادي هوب)) وعدد من المعالم السياحية التي تنفرد بها المنطقة، ولاقت المنتجات إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين والزوار الذين توافدوا على الأكشاك لتذوق الأطعمة الشعبية والمشروبات والحلويات واقتناء المشغولات اليدوية والملابس والعطور والبخور، ويتيح المهرجان الذي يستمر حتى 31 ديسمبر الجاري للأسر المنتجة إبراز إبداعاتها وإيجاد فرصة تسويقية للمنتجات ذات الجودة العالية والمتنوعة، ومنحها فرصة لتطوير المشاريع المنزلية من خلال تعريف الشركات والأفراد بجهود الأسر والمنتجات التي تقدمها، وأسهم الدعم الذي قدمه المهرجان بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي إلى تشجيع أكثر من 30 مشروعاً لإبراز الإبداعات عبر منتجات متنوعة في مختلف المواقع التي يقام فيها المهرجان.

عرض التجارب

وقالت موزة البدواوي إن مهرجان ((شتانا في حتا)) يعتبر حدثاً فريداً من نوعه، ويحظى بإقبال كبير من قبل الزوار، الأمر الذي يساعد الأسر المنتجة على التعريف بمنتجاتها، ويمنحها فرصة لعرض تجاربها الناجحة في المجالات المختلفة، مشيرة إلى أن مشاركتها في المهرجان من أجمل المشاركات نظراً للإقبال الكبير الذي شهده الكشك الذي شاركت فيه لبيع الوجبات الشعبية المتنوعة والذي منحها فرصة لتعريف الجمهور بها وخصوصاً من المقيمين والسياح من خارج الدولة.

وأشارت إلى أنها شعرت بالسعادة والفخر من ثناء الزوار، وهو ما يحفزها لتطوير قائمة الأطعمة الشعبية التي تعدها.

دخل جيد

وأوضحت فاطمة المقبالي أن مشاركتها ضمن الأسر المنتجة في المهرجان وفر دخلاً مادياً جيداً لها، وأسهم في تعريفها بالمشاركين الآخرين، ووفر منصة جيدة لتسويق المنتجات التي تعرضها والتعرف على آراء الزوار واحتياجاتهم لتوفيرها خلال النسخ المقبلة من مهرجان ((شتانا في حتا)) أو الفعاليات التي تقام في المنطقة، لافتة إلى أن المهرجان شهد منذ اليوم الأول لانطلاقه إقبالاً متزايداً من الزوار وخصوصاً القادمين منهم من خارج منطقة حتا، ومن جنسيات مختلفة وهو ما يعكس حجم النقلة النوعية التي شهدتها حتا في مختلف المجالات.

إمكانيات وخبرة

ولفتت عائشة محمد إلى أن جميع الأصناف من المأكولات والحلويات المحلية والعربية من صنع يدها، وتقوم بإعدادها بالمنزل كل يوم بمساعدة أفراد العائلة، وذلك بهدف تحسين الدخل والاستفادة من الإمكانات والخبرة في إعداد الحلويات والأكلات الإماراتية المتنوعة، مشيرة إلى أن مشاركتها في المهرجان أتاحت لها فرصة لعرض منتجاتها بالمجان وتسويقها بشكل كبير أمام مختلف الشرائح.

وأشارت إلى أن المهرجان اكتسب طابعاً خاصاً لدى الأسر المنتجة بفضل الإقبال الكبير الذي شهدته منتجاتها، متمنية استمرار إقامة مثل هذه المهرجانات على فترات مختلفة من العام، كونها تشجع الأسر المواطنة على ممارسة العمل الحر وتعليمها كيفية إدارة المشروعات الصغيرة، وتداول السلع التي تنتجها وإكسابها الخبرة التي تساعدها في هذا المجال.

إبداع وتنافس

وقال محمد عبيد المزروعي إنه حرص على المشاركة في المهرجان، لما له من أهمية في ترويج المنتجات وتسويقها، حيث حظي بفرصة عرض منتجاته من العطور في الكشك المجاني الذي قدمته هيئة تنمية المجتمع في دبي على ضفاف بحيرة ليم، لافتاً إلى أن المنتجات المتنوعة شهدت إقبالاً من قبل الزوار من المواطنين والمقيمين، مما حفزه لإبراز إمكانياته في صناعة العطور وتسويقها.

وذكر أن المهرجان وفر مساحة واسعة من التنافسية التي يبنى عليها إبداع الأسر، إلى جانب توفيره فرصة مجانية لعرض المنتجات والمشغولات والوجبات للجمهور والتواصل معهم بصورة مباشرة، وتعريفهم بالإرث التاريخي للمنطقة، والإجابة عن استفساراتهم التي تتعلق بالمواقع والمعالم السياحية التي تتميز بها حتا وبيئتها الجبلية.

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