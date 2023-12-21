Friday, 22 December 2023 06:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشروع المخيم الجبلي تجربة سياحية فريدة

12/21/2023 8:01:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشتهر منطقة حتا بالعديد من مواقع التخييم، والمناظر الطبيعية، فضلاً عن المعالم السياحية التي تجعل منها منطقة سياحية بامتياز، وخصوصاً في فصل الشتاء، الذي تشهد فيه المنطقة نشاطاً سياحياً متزايداً، تعكسه أعداد الزوار والسياح على مستوى السياحة الداخلية والخارجية، تعززها المقومات المتوافرة.

وفي غضون سنوات قليلة، باتت منطقة حتا من بين الوجهات الأكثر طلباً للزوار من مختلف أنحاء الدولة، حيث يبرز مخيم حتا السياحي كأحد هذه المشاريع التي تسعى إلى تعزيز السياحة وتشجيعها، والحفاظ على تفوقها في مختلف فصول السنة.

وأكد بخيت المقبالي صاحب مشروع مخيم حتا السياحي، أن المخيم يعتبر مقصداً ووجهة لمحبي التخييم وعشاق حفلات الشواء وإعداد الطعام، حيث تتوفر 28 من الجلسات المريحة، وسط أجواء هادئة في أحضان الطبيعة الساحرة في جبال حتا، مشيراً إلى أن مخيم حتا السياحي، الذي يعتبر أول مخيم جبلي على مستوى الدولة، يتيح المشي في المسارات الجبلية المخصصة لهذا الغرض، مع إطلالة على مدينة حتا من الأعلى، للاستمتاع بمناظر مزارع النخيل الشاسعة.

وأضاف أن هذا المخيم يوفر تجربة سياحية رائعة وفريدة من نوعها، تتنوع بين المناظر الخلابة نهاراً، وما يرافقها من أنشطة مختلفة، وبين الاستمتاع بمشاهدة النجوم بالعين المجردة مع حلول الليل، موضحاً أن المخيم مجهز لاستقبال قرابة الـ 60 شخصاً، مع توافر كافة الخدمات اللازمة والضرورية، التي تعزز من رفاهية وجودة هذه التجربة الفريدة.

وأشار المقبالي إلى حرص القيادة الرشيدة على تطوير المنطقة، كما أسهمت المؤسسات الرسمية في الترويج والتسويق لمدينة حتا، من انطلاق الخطة التنموية لمدينة حتا، لافتاً إلى حاجة المدينة إلى مزيد من الخطط الترويجية، تشمل فصل الصيف، لا سيما أن الجهود السياحية تنشط فقط في فصل الشتاء، الذي يعد موسماً متميزاً للسياحة، وتنتعش المشاريع التجارية في هذه الفترة.

وأفاد بأنه مع رحيل فصل الشتاء تبدأ السياحة بالتراجع، ما يؤثر في النشاط الاقتصادي، ويتطلب البحث عن حلول، وإيجاد عوامل جذب مبتكرة، تتناسب مع الأجواء الحارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN21122023000110011019ID1107644496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث