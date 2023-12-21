مشروع المخيم الجبلي تجربة سياحية فريدة

تشتهر منطقة حتا بالعديد من مواقع التخييم، والمناظر الطبيعية، فضلاً عن المعالم السياحية التي تجعل منها منطقة سياحية بامتياز، وخصوصاً في فصل الشتاء، الذي تشهد فيه المنطقة نشاطاً سياحياً متزايداً، تعكسه أعداد الزوار والسياح على مستوى السياحة الداخلية والخارجية، تعززها المقومات المتوافرة.

وفي غضون سنوات قليلة، باتت منطقة حتا من بين الوجهات الأكثر طلباً للزوار من مختلف أنحاء الدولة، حيث يبرز مخيم حتا السياحي كأحد هذه المشاريع التي تسعى إلى تعزيز السياحة وتشجيعها، والحفاظ على تفوقها في مختلف فصول السنة.

وأكد بخيت المقبالي صاحب مشروع مخيم حتا السياحي، أن المخيم يعتبر مقصداً ووجهة لمحبي التخييم وعشاق حفلات الشواء وإعداد الطعام، حيث تتوفر 28 من الجلسات المريحة، وسط أجواء هادئة في أحضان الطبيعة الساحرة في جبال حتا، مشيراً إلى أن مخيم حتا السياحي، الذي يعتبر أول مخيم جبلي على مستوى الدولة، يتيح المشي في المسارات الجبلية المخصصة لهذا الغرض، مع إطلالة على مدينة حتا من الأعلى، للاستمتاع بمناظر مزارع النخيل الشاسعة.

وأضاف أن هذا المخيم يوفر تجربة سياحية رائعة وفريدة من نوعها، تتنوع بين المناظر الخلابة نهاراً، وما يرافقها من أنشطة مختلفة، وبين الاستمتاع بمشاهدة النجوم بالعين المجردة مع حلول الليل، موضحاً أن المخيم مجهز لاستقبال قرابة الـ 60 شخصاً، مع توافر كافة الخدمات اللازمة والضرورية، التي تعزز من رفاهية وجودة هذه التجربة الفريدة.

وأشار المقبالي إلى حرص القيادة الرشيدة على تطوير المنطقة، كما أسهمت المؤسسات الرسمية في الترويج والتسويق لمدينة حتا، من انطلاق الخطة التنموية لمدينة حتا، لافتاً إلى حاجة المدينة إلى مزيد من الخطط الترويجية، تشمل فصل الصيف، لا سيما أن الجهود السياحية تنشط فقط في فصل الشتاء، الذي يعد موسماً متميزاً للسياحة، وتنتعش المشاريع التجارية في هذه الفترة.

وأفاد بأنه مع رحيل فصل الشتاء تبدأ السياحة بالتراجع، ما يؤثر في النشاط الاقتصادي، ويتطلب البحث عن حلول، وإيجاد عوامل جذب مبتكرة، تتناسب مع الأجواء الحارة.

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