«محمد بن راشد للإسكان».. مشاريع عمرانية ترتقي بجودة الحياة في حتا

تنفذ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ضمن مساهمتها في خطة حتا التنموية عدة مشاريع إسكانية وعمرانية، وذلك لخدمة أهالي المدينة، بهدف الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز سعادتهم، فيما طالت هذه المشروعات الإسكانية العديد من المناطق، مثل صعير والسلمي وسهيلة ومكان وغيرها، حيث تتم دراسة حاجة المستفيدين للسكن، وتوفير متطلباتهم الحالية والمستقبلية، والتي تواكب التطور والتنمية الكبيرة، التي تحدث في حتا.

تعاون وتنسيق

وتتعاون المؤسسة مع العديد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وذلك لضمان تقديم خدمات متكاملة، حيث يتم تنفيذ أعمال الخدمات المتنوعة، التي تشمل أعمال الشبكات الرئيسية، ومنها شبكة الصرف الصحي الداخلية، التي ترتبط بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، التي تقوم بدورها بمعالجة المياه لاستخدامها في تغذية شبكات الري وشبكات مكافحة الحرائق، كما يتم مد شبكات الاتصالات والمياه والكهرباء، بالتنسيق مع الدوائر الخدمية المعنية، فضلاً عن العديد من الخدمات الأخرى.

وتحرص المؤسسة على أن يكون تصميم المباني متسقاً مع الطراز المعماري المميز لمنطقة حتا، حيث روعي المزج بين أصالة التراث والتطور العمراني، فيما تم اعتماد ثلاث واجهات تحاكي الطرز المحلية والإسلامية والأندلسية، وتتكون غالبية الطرازات من أربع غرف، بها ملحق وكراج سيارات، مع مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي، كما تشمل المشروعات إنشاء شبكة من القنوات المائية، لتجميع مياه الأمطار على أن تربط هذه القنوات بالأودية الطبيعية، حفاظاً على مخزون المياه الجوفية.

تصاميم محلية

ويعكس التصميم الإسلامي لمساكن المؤسسة روعة البناء الإسلامي، من خلال استخدام العناصر المعمارية، التي تعكس ثراء الموروث، والذي يفضله الكثير من المستفيدين، فيما يعكس التصميم الأندلسي روعة التفاصيل البنائية، التي يتميز بها هذا النمط البنائي، والتي يميزها أسقف القرميد، فيما يعكس التصميم المحلي روعة التراث المعماري المحلي، وما يتفرد به من عناصر بنائية مميزة، كالبراجيل والنقوش والزخارف المحلية .

وتتميز المشروعات التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في حتا وغيرها من المناطق، بأعلى معايير الأمان والاستدامة واستخدامات الأنظمة الخضراء الصديقة للبيئة، وذلك بما توفره من إجراءات مهمة حمائية، ومن بينها أنظمة الإنذار الذكية من الحرائق وكواشف الدخان، في المساكن المرتبطة بمراكز الدفاع المدني، وتوفرعامل أمان وحائط صد مهماً، من شأنه حماية قاطنيها، خصوصاً مع بدء فصل الصيف وارتفاع معدلات الحرارة .

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