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«فريق مغامرات حتا للرياضة السياحية» يستقطب المستكشفين

12/21/2023 8:01:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لا يزال الشاب الإماراتي محمد عبدالله الكعبي قائد فريق مغامرات حتا للرياضة السياحية ومنذ تأسيسه لفريقه في عام 2018 يحرص كل الحرص على تعريف المشاركين بجماليات وتفاصيل مدينة حتا التي تتنوع فيها الطبيعة والتضاريس، وتشكل بيئة مثالية لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية والاقتصادية إلى جانب ممارسة رياضة المشي والمغامرة بين الجبال.

ويستقبل الفريق أسبوعياً 100 شخص لديهم الرغبة في المشاركة في فريق حتا، وذلك في إطار مغامرة تستغرق 3 ساعات، لاسيما في موسم فصل الشتاء، وتتخلل المغامرة فترات راحة ووجبة عشاء، واكتشاف الحياة الهادئة الجميلة.

وفي هذا الإطار قال محمد الكعبي في حديثه لـ((البيان)): ((فريق مغامرات حتا للرياضة السياحية)) ويتكون من طاقم إماراتي يحرص وبلا استثناء على تحقيق نجاح أهداف ورؤية ورسالة وطموح الفريق في تعزيز موقع حتا كمقصد سياحي، وجعلها نقطة جذب قوية، بالاستفادة من المقومات الطبيعية للمنطقة.

وأشار الكعبي إلى أن المغامرين وبمجرد انتهاء المغامرة في حتا يعربون عن رضاهم وسعادتهم لخوضهم للتجربة المشوقة في الطبيعة. لِمَ لا؟ ومنطقة حتا تتفرد بتوفير تجربة سياحية تتعلق بالمغامرات والرياضات الجبلية والطابع الجبلي والتراث والإرث العريق لتجعل من المنطقة وجهة سياحية على مدار العام. وتوفير متعة المشي في الطبيعة الرائعة في المنطقة، واكتشاف الكثير من المعالم للتعرف على كنوز حتا الطبيعية.

وأضاف الكعبي: (( يتكون الفريق من طاقم طبي معتمد ومستعد تماماً لإسعاف أي شخص مغامر في حال تعرضه لأي طارئ، إلى جانب تعاون الفريق مع شرطة دبي، ومستشفى حتا، وبلدية حتا)). مؤكداً على أن حتا قد تحولت إلى قبلة سياحية يقصدها الزوار من مختلف المناطق للاستمتاع بمواقعها الطبيعية الخلابة.

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