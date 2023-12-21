«كهرباء دبي» تدعم تمكين الشباب لقيادة العمل المناخي

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي تمكين الشباب وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي، وتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: نحرص على دعم الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات، من خلال الاستثمار في عقول وسواعد شباب الإمارات، وإعدادهم وتنمية روح القيادة لديهم، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، ونعمل في الهيئة على تقديم النموذج الإماراتي المشرّف الذي يمكّن الشباب من قيادة العمل المناخي.

ونواصل تعاوننا مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لترسيخ مشاركة الشباب، وسماع صوتهم، وتمكينهم بالمعارف والتقنيات والمهارات والفرص، ودعم مبادراتهم في العمل المناخي، ونؤمن بقدرة الشباب على تقديم رؤى مبتكرة من زوايا جديدة لإيجاد الحلول لمواجهة التغيّر المناخي.

كفاءات وطنية

وأكد الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تلتزم بصقل الكفاءات الوطنية والمواهب الشابة وتنمية قدرات الجيل المقبل من قادة الاستدامة والمبتكرين الشباب من خلال ((أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي))، وشراكاتها مع عدد من أكبر الجامعات ومراكز البحوث العالمية، إلى جانب برامجها المبتكرة التي تحفز الشباب على البحوث والتطوير.

وتدعم الهيئة مجلس شباب الهيئة لأداء دوره الفعال في مد جسور التواصل البنّاء مع الشباب، وتحفيز مشاركتهم الإيجابية على جميع الصعد، ومنذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، أطلق مجلس شباب الهيئة العديد من المبادرات لتوطيد أواصر التعاون مع مجالس الشباب في مختلف أنحاء دولة الإمارات، كما أطلق أكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب، ونظم المجلس 73 فعالية، وقرابة 20 محاضرة توعوية، و4 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 7 منتديات ومؤتمرات عالمية، وأجرى 8 مقارنات معيارية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى انتداب عدد من أعضاء المجلس في 3 من البرامج الوطنية والعالمية.

وقامت مجموعة من الشباب بتمثيل الهيئة في المحافل الدولية ومنها مشاركة عدد من شباب الهيئة في المؤتمر الدولي لعلوم وهندسة الأنظمة الكهروضوئية الذي أقيم في مدينة ناغويا، اليابان؛ وبرنامج المحترفين الشباب للمنظمة الكهروتقنية الدولية (IEC YPP) لعامي 2021 و2023؛ وبرنامج سفراء الهوية الوطنية الإماراتية، إحدى مبادرات وبرامج مؤسسة وطني الإمارات وفي خطوة تؤكد على دور المجلس البناء في تحقيق الخطط الوطنية، تم اختيار نائب رئيس مجلس شباب الهيئة ليكون أحد أعضاء مجلس دبي للشباب، ونالت رئيسة المجلس وسام دبي للتميز الحكومي للموظف الشاب ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2021.

مستقبل مستدام

ونظم مجلس دبي للشباب بالتعاون مع مجلس شباب الهيئة حلقة شبابية تحت عنوان ((التحول نحو مستقبل مستدام))، تضمنت عدداً من المحاور والمواضيع المتعلقة بالاستدامة البيئية.

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