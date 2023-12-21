ردود فعل على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن دوري السوبر

فيما يلي ردود الفعل على حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر الخميس بشأن مخالفة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا) لقانون الاتحاد الأوروبي عندما منعا تأسيس ما يسمى بدوري السوبر.

* فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد

"في ريال مدريد، نرحب بارتياح كبير بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمسؤولة عن ضمان مبادئنا وقيمنا وحرياتنا.

"في الأيام المقبلة، سندرس بعناية نطاق هذا القرار، لكنني أتوقع استنتاجين لهما أهمية تاريخية كبيرة. أولا أن كرة القدم بالنسبة للأندية الأوروبية ليست ولن تكون أبدا حكرا مرة أخرى. وثانيا بداية من اليوم ستصبح الأندية سيدة مصيرها.

"باختصار، الحريات الأوروبية انتصرت مرة أخرى اليوم، وانتصرت كرة القدم وجماهيرها أيضا".

* اليويفا

"هذا الحكم لا يعني التأييد أوالمصادقة على ما يسمى "بدوري السوبر"، بل يؤكد على العجز التاريخي في إطار التفويض المسبق من اليويفا وهو الجانب الفني الذي تم الاعتراف به بالفعل ومعالجته في يونيو 2022.

"اليويفا واثق من قوة قواعده الجديدة، وعلى وجه التحديد أنها تمتثل لجميع القوانين واللوائح الأوروبية ذات الصلة".

*الفيفا

"سيحلل الفيفا الآن القرار بالتنسيق مع اليويفا وغيره من الاتحادات والأعضاء قبل الإدلاء بمزيد من التعليقات.

"تماشيا مع قواعده، يؤمن الفيفا إيمانا راسخا بالطبيعة المحددة للرياضة، بما في ذلك الهيكل الهرمي - الذي تدعمه الجدارة الرياضية - ومبادئ التوازن التنافسي والتضامن المالي."

*جياني إنفانتينو رئيس الفيفا

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "مع فائق الاحترام لمحكمة العدل الأوروبية، فإن حكم اليوم لا يغير شيئا حقا.

"تاريخيا، قمنا بتنظيم أفضل المسابقات في العالم، وسيكون هذا هو الحال أيضا في المستقبل".

*ديفيد تيريير رئيس الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في أوروبا

"ندعم بقوة حماية أسواق العمل والبطولات المحلية والجدارة الرياضية والنموذج الهرمي.

"نرفض أي خطط لتقويض النسيج الاجتماعي والثقافي لكرة القدم الأوروبية من جانب واحد وتهديد فرص العمل للاعبين، مثل اقتراح دوري السوبر الأوروبي".

وأضاف "أكثر من أي وقت مضى، يجب أن تعطي القرارات الجماعية الأولوية لحماية اللاعبين والمشاركة العادلة والتوظيف الآمن، وليس تقويضها.

"سنواصل السير في هذا المسار مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والشركاء المجتمعيين".

*بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي لشركة (إيه 22) للإدارة الرياضية التي تأسست لإنشاء دوري السوبر الأوروبي

"لقد كسبنا حق المنافسة. لقد انتهى احتكار اليويفا. كرة القدم حرة. أصبحت الأندية الآن بدون أي تهدد بالعقوبات وتمتلك الحرية لتحديد مستقبلها".

* (إيه 22) بشأن تقديم اقتراح جديد لإنشاء بطولة جديدة ستقام في منتصف الأسبوع بنظام الدوري في جميع أنحاء أوروبا.

"الآن يمكن للأندية تحديد مستقبلها على المستوى الأوروبي، فإننا نتطلع إلى مزيد من التواصل مع مجموعة واسعة من الأطراف المعنية في كرة القدم لتحقيق هدف جميع المسابقات الرياضية الكبرى".

*رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز

"لا يدعم الحكم ما يطلق عليه دوري السوبر الأوروبي ويواصل الدوري الإنجليزي الممتاز رفضه لمثل هذا المفهوم".

*رابطة الأندية الأوروبية

"كرة القدم عقد اجتماعي وليس قانونيا.

"كل أصحاب المصلحة المعترف بهم ..

يقفون متحدين أكثر من ذي قبل في مواجهة محاولات من بضعة أفراد يسعون لتنفيذ أجندات شخصية لتقويض الأسس والمبادئ الأساسية لكرة القدم الأوروبية".

*مانشستر يونايتد

لا نزال ملتزمين تماما بالمشاركة في مسابقات اليويفا والتعاون الإيجابي مع اليويفا والدوري الممتاز والأندية من خلال رابطة الأندية الأوروبية للتطوير المستمر للكرة الأوروبية".

‭‭‭‭*‬‬‬‬توتنهام هوتسبير

"لا نزال نتمسك بمبادئ كرة القدم الأوروبية وسنستمر في التعامل مع الأندية من خلال رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)".



*تشيلسي

"لدينا إيمان راسخ أنه من خلال العمل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي والأندية الأوروبية الأخرى ومن خلال علاقتنا القوية مع رابطة الأندية الأوروبية ومع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا، يمكننا معا مواصلة تطوير الرياضة الأوروبية لصالح الجميع".

*باريس سان جيرمان

قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان "باريس سان جيرمان يرفض بشكل قاطع ما يطلق عليه دوري السوبر الأوروبي، كما كان عليه الحال منذ اليوم الأول وسيظل كذلك دائما.

"كمؤسسة أوروبية فخورة، يدعم باريس سان جيرمان مبادئ النموذج الرياضي الأوروبي... ويعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعترف بهم في كرة القدم الأوروبية - والأهم من ذلك بالنسبة للجماهير واللاعبين".

*برشلونة

"باعتبارنا أحد الأندية التي تقود مشروع دوري السوبر، يشعر برشلونة أن الحكم يمهد الطريق لمسابقة كرة قدم جديدة للنخبة في أوروبا من خلال معارضة احتكار عالم كرة القدم وبدء مناقشات جديدة حول المسار الذي ستسلكه المسابقات الأوروبية في المستقبل".

* خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني

"إنهم (يحتفلون) بالفعل كما حذرتهم. لقد كانوا دائما قادرين على تنظيم مسابقات خارج اليويفا والفيفا وهذا لا يمكن منعه، المشكلة هي شروطهم ليكونوا ضمن اليويفا والفيفا.

"تقول محكمة العدل الأوروبية إن قواعد قبول المسابقات الخاصة بالفيفا واليويفا تتسم بالشفافية، لكنها لا تنص على أنه ينبغي عليهما قبول دوري السوبر. على العكس من ذلك، تشير إلى أن معايير قبول المسابقات يجب أن تكون شفافة وموضوعية وغير تمييزية.المبادئ التي تتعارض تماما مع فكرة دوري السوبر".

*رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا

قال كيفن مايلز الرئيس التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم الانجليزية "لا يوجد مكان لدوري سوبر غير مدروس.

"أوضح المشجعون واللاعبون والأندية بالفعل أنهم لا يريدون منافسة محاكاة بعناية، فنحن جميعا نريد أن نشهد القضاء على دوري الزومبي الأوروبي.

"بينما تستمر الجثث في التلاعب بالمحاكم الأوروبية، لن ينضم أي فريق إنجليزي.

"ستمنع الهيئة التنظيمية المستقلة القادمة أي ناد من المنافسة في المسابقات المحلية إذا انضم إلى دوري السوبر الانفصالي".

*كونراد وايسك، رئيس قسم التحليل الرياضي في جلوبال داتا

"حكم محكمة العدل الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا منعا المنافسة من خلال الحظر الفعلي للدوري السوبر سيشجع أمثال فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا على المضي قدما في خطة دوري السوبر".

وأضاف "نظرا لعدم رغبتهم في التضحية بمراكزهم المهيمنة في السوق محليا من أجل خلق منتج أكثر تنافسية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع قيمة الحقوق الإعلامية، فإن أمثال ريال مدريد وبرشلونة سيرون في حكم محكمة العدل الأوروبية فرصة لإثراء أنفسهم وزيادة اختلال التوازن في منظومة كرة القدم وايجاد واقع تجاري جديد لهذه الرياضة".

*دوري الدرجة الأولى الإيطالي

"يؤكد الدوري الإيطالي على أهمية البطولة الوطنية وجماهيرها، وتأمل أن تشهد التطورات اللاحقة مشاركة كاملة من بطولات الدوري والأندية".

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