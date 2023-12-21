الملاكم الأمريكي جاريل ميلر يعلن إسلامه في السعودية (فيديو)

أعلن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر

إسلامه، وذلك على هامش وجوده في المملكة العربية السعودية للمشاركة في نزال "اليوم الحاسم" الذي تستضيفه الرياض غدا السبت

ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو عبر حسابها على منصة

التواصل الاجتماعي "إكس" ، أعلن فيه ميلر إسلامه وذلك خلال مؤتمر صحفي

قبل "اليوم الحاسم".

وأرفقت القناة تعليقاً على

فيديو إسلام ميلر :

قبل "اليوم الحاسم"..

الأمريكي جاريل ميلر

يفاجئ الصحفيين ويعلن إسلامه".

وقال نجم الملاكمة الأمريكي جاريل ميلر :" أود أن أقول في البداية الحمد لله أعلن إسلامي".

وأضاف :"لقد سئمت من هؤلاء الملاكمين طوال الأسبوع.. أنا مرهق ولكن مستعد لملاكمتهم، وأود أن أعرف من سأسدد له اللكمة الأولى.. أنا أرى أن الملاكمة نعمة مذهلة تم منحها لنا".

وتستضيف الرياض غدا السبت نزال "اليوم الحاسم" لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، حيث ستقام النزالات بين عدد من نجوم رياضة الملاكمة.

وتشهد نزالات "اليوم الحاسم" في موسم الرياض لهذا العام مجموعة مواجهات ثنائية بين عدد من أبطال الملاكمة المحترفين، وهم: البريطاني أنتوني جوشوا، والسويدي أوتو والين، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والأمريكي ديونتاي وايلدر، إضافة إلى الكرواتي فيليب هرجوفيتش، والأسترالي مارك دي موري، والملاكم الروسي دميتري بيفول، والبريطاني ليندون آرثر، والأسترالي جاي أوبيتايا، إلى جانب البريطاني إيليس زورو، والداغستاني أرسلانبيك محمودوف، وجيت كاباي، والبريطاني دانييل دوبوا، والأمريكي جاريل ميلر، والكوبي فرانك سانشيز، والنيوزيلندي جونيور فا.

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