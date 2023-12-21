يوسف عطال: أشكر كل من ساندني وأردت فقط التضامن مع الشعب الفلسطيني

أبدى يوسف عطال لاعب نيس الخميس امتنانه للدعم الذي أبداه المشجعون بسبب تداعيات منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على صلة الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقرر نيس إيقاف اللاعب الجزائري الدولي البالغ عمره 27 عاما لأجل غير مسمى بينما عاقبته رابطة الدوري الفرنسي بالإيقاف لسبع مباريات في أعقاب المنشور الذي حذفه المدافع لاحقا.

كما مثل اللاعب الذي انضم إلى نيس في 2018، أمام القضاء الفرنسي بتهمة "التحريض على الكراهية".

وقال عطال الخميس لدى وصوله إلى الجزائر استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية "وصلتني العديد من رسائل التضامن من طرف الشعب الجزائري في قضيتي مؤخرا وأشكر الجميع على مساندتهم ووقفهم معي وإن شاء الله فيها خير والله معي".

وأبلغ الصحفيين في مطار هواري بومدين الدولي "لست قلقا لأنني لم أقم بشيء فظيع، كنت فقط أريد التضامن مع الشعب الفلسطيني وإن شاء الله القضية تحل".

وعن استعدادات المنتخب الجزائري للبطولة التي تقام بين 13 يناير كانون الثاني المقبل و11 فبراير شباط، قال عطال "سنحضر جيدا ونتنقل إلى ساحل العاج من أجل إسعاد الجمهور الجزائري".

وتستهل الجزائر مشوارها في البطولة في 15 من الشهر المقبل أمام أنجولا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بوركينا فاسو وموريتانيا.







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