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مجلس الأمن يرجئ مجدداً التصويت على مشروع قرار بشأن غزة إلى الجمعة

12/21/2023 8:01:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الجمعة.

وقال دبلوماسيون إنه تم
تأجيل التصويت في مجلس الأمن على مسعى لتعزيز المساعدات لغزة إلى الجمعة


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