«تبريد» تحتفل باليوبيل الفضي لانطلاقتها

احتفلت ((تبريد))، الشركة الوطنية للتبريد المركزي، والرائدة عالمياً في تطوير وتوريد خدمات تبريد المناطق، بذكرى اليوبيل الفضي لانطلاقتها وريادتها عالمياً في قطاع التبريد المستدام.

وقال خالد القبيسي رئيس مجلس إدارة ((تبريد)): يمثل اليوبيل الفضي معلماً بارزاً في رحلة ((تبريد)) المتميزة، خاصة أن إنجازات الشركة هذا العام، تجسد مفاهيم الاستدامة وكفاءة الطاقة، باعتبارهما الدافعين الأساسيين للمرحلة التالية.

وأضاف: تغمرني في هذه المناسبة مشاعر الفخر والاعتزاز، لرئاسة مجلس إدارة هذه الشركة الاستثنائية، التي تعتبر القوة الدافعة للابتكار وتطوير قطاع تبريد المناطق. واليوم، بينما ننظر إلى التاريخ العريق لشركة ((تبريد))، وما حققته من إنجازات، نتطلع في المستقبل إلى تحقيق المزيد من النجاحات، والاستمرار بإحداث الأثر الإيجابي الذي يعزز الدور المحوري للشركة في ضمان استدامة المجتمعات، نظراً لما تتمتع به من مرونة وقُدرة على تحقيق فوائد هائلة لموظفيها ومساهميها ومستثمريها.

بدأت ((تبريد)) رحلتها عام 1995، من خلال شركة ((الخليج لأنظمة الطاقة))، التي كانت تضم ثلاثة موظفين فقط، ثم تحولت عام 1998 إلى شركة مساهمة عامة، باسم الشركة الوطنية للتبريد المركزي ((تبريد))، ضمن جهود مكتب برنامج المبادلة (المعروف الآن باسم مجلس التوازن)، لتكون أول شركة تقدم خدمات تبريد المناطق في الشرق الأوسط.

وشغلت ((تبريد)) أول محطة لها في عام 1999، بسعة 4000 طن تبريد، مخصصة للمرحلة الأولى من مدينة زايد العسكرية في أبوظبي. وشملت المشاريع المبكرة الأخرى للشركة، تفعيل أول نظام لتبريد المناطق التجارية في الإمارات، لكل من ((الجيمي مول)) في العين، و((المنار مول)) في رأس الخيمة.

وبحلول عام 2016، تجاوزت الشركة عتبة المليون طن تبريد، واليوم تمتلك وتدير 90 محطة تبريد في الإمارات والسعودية وعُمان والبحرين والهند ومصر. وتضم الشركة الآن أكثر من 1100 موظف، ينتمون إلى أكثر من 40 جنسية. كما تواصل محفظة الشركة نموّها، مع الاعتماد على إمكانات هائلة للتوسع في أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا.