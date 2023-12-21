قواعد صارمة جديدة بالمملكة المتحدة على تأشيرات العائلات

فترة العطلات والأعياد هي الوقت الذي تجتمع فيه العائلات سوياً، لكن آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة دخلوا في حالة من الريبة وعدم اليقين في موسم الأعياد الجاري، حيال ما إذا كانوا سيتمكنون من جلب أزواج أو زوجات ولدوا في الخارج إلى البلاد - أو حتى استمرار البقاء في المملكة المتحدة إذا كانوا بها بالفعل.

وتخطط حكومة المحافظين لزيادة أكثر من الضعف في مستويات الرواتب السنوية بحلول الربيع المقبل، من 18.600 جنيه إسترليني إلى 38.700 جنيه إسترليني، وهو الحد الأدنى للدخل الذي يجب أن يحصل عليه المواطن البريطاني لكي يكون كفيلاً لتأشيرة دخول زوج غير بريطاني. وبما أن 70 % من البريطانيين يحصلون على دخل سنوي أقل من المستوى الجديد، فإن الاستقرار في المملكة المتحدة مع مواطن مولود في الخارج سيصبح فجأة خياراً للأثرياء فقط.

وتُعد قواعد التأشيرة العائلية الجديدة من بين حزمة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الشهر؛ لتقليل صافي الهجرة ((القانونية)) من الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والذي بلغ 745 ألفاً. ورغم أن الزيادة ترجع جزئياً إلى عوامل لمرة واحدة، إلا أن هذا المستوى غير مستدام من الناحية السياسية. لكن العديد من الإجراءات التي تحاول الحكومة اتخاذها تظل مثار جدل؛ حيث تحذر الشركات من أن رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة من 26200 جنيه إسترليني إلى 38700 جنيه إسترليني قد يمنعهم من توظيف الأشخاص الذين يحتاجون إليهم. وتقول دور الرعاية إن منع جلب المعالين للعاملين الأجانب في مجال الرعاية قد يجعل من الصعب عليهم أيضاً ملء الوظائف الشاغرة.

ومع ذلك، فإن مضاعفة الحد الأدنى للدخل للحصول على تأشيرات عائلية لا يزال أمراً قاسياً ومحدود الفعالية.

وتشير تقديرات غير معلنة لوزارة الداخلية البريطانية إلى أن ذلك لن يؤدي إلى خفض صافي الهجرة إلا بمقدار ((عشرات آلاف قليلة)) فقط. وتقول الحكومة إن القواعد المخططة تسمح ببعض الاستثناءات لتجنب ((العواقب الوخيمة))؛ ويمكن أيضاً أخذ المدخرات في الاعتبار عند حساب الدخل الشخصي، ودخل الشركاء العاملين بالفعل في المملكة المتحدة.

أيضاً، ربما يتم إلغاء خطط زفاف كثيرة من قبل أولئك الذين وجدوا أنفسهم فجأة تحت مستوى الدخل الجديد؛ ومن ثم سيتعين على العديد من الأزواج أن يقرروا ما إذا كانوا سيغادرون البلاد ليكونوا معاً. ويعاني الآلاف من الأزواج والعائلات الذين يعيشون بالفعل في المملكة المتحدة من المشاكل، حيث تقول الحكومة إنها لا تزال تضع تفاصيل الخطة الجديدة - بما في ذلك ((كيفية تطبيقها على أولئك الذين يجددون التأشيرات))، وليس فقط الطلبات الجديدة.

إن إجبار العائلات على المغادرة بسبب عدم بلوغ الحد الجديد للدخل سيكون أمراً مثيراً لكثير من الغضب. وكان قد تم تقديم الحد الأدنى للدخل البالغ 18600 جنيه إسترليني في عام 2012. وبعد الطعون القانونية، قضت المحكمة العليا بأنه قانوني في عام 2016 بعد أن حدده مستشارون مستقلون باعتباره المستوى الذي يمكن لشخص ما أن يدعم فيه شريكه، من دون الحاجة إلى مزايا أو دعم حكومي.

ولم يتم تعديل هذا الحد مطلقاً لكي يتماشى مع معدلات التضخم، ولكن زيادة حد الدخل إلى أكثر من الضعف يبعده كثيراً عن الغرض الأصلي من ورائه ــ ويكاد يرفع نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن الحد الجديد إلى ثلاثة أمثالها، بعد أن كانت لا تتجاوز الربع. وسوف تتأثر النساء والشباب والأقليات العرقية بشكل غير متناسب.

من جانبهم، يستعد محامو الهجرة لخوض غمار معارك قانونية حول ما إذا كانت الإجراءات الجديدة متوافقة مع الأحكام القضائية لعام 2016، وقوانين حقوق الإنسان، الأمر الذي قد يجبر الحكومة في النهاية على تغيير مسارها. لكن هذا لا يبعث على الطمأنينة في نظر أولئك الذين يعيشون في حالة من القلق والغموض اليوم. وسوف تتفوق المملكة المتحدة بذلك الحد الجديد بفارق كبير على أغلب البلدان الأخرى التي لديها متطلبات تتعلق بالدخل أو الادخار، مثل هولندا، وأيرلندا، وأسبانيا، والسويد ــ فضلاً عن الولايات المتحدة والنرويج التي تعد مستويات الدخل لديها اليوم أعلى قليلاً من المستوى المحدد في بريطانيا.

وربما تكون الطرق الأكثر فعالية للحد من معدلات الهجرة في المملكة المتحدة هي زيادة رواتب العاملين في مجال الصحة والرعاية (رغم أن هذا سيحتاج إلى تمويل)، وفتح المجال أمام خطط قصيرة الأجل لحركة وتنقل الشباب مع دول الاتحاد الأوروبي. كما يجب على الحكومة ضمان عدم إساءة استخدام التأشيرات العائلية. ولكن حتى في الوقت الذي تواجه فيه دول العالم ضغوطاً لتشديد القيود المفروضة على الوافدين، فإن الحق في العثور على السعادة مع شريك من أرض أجنبية ليس بالتأكيد أمراً يمكن محوه من الوجود.