دور بارز لآسيا مع المُستثمرين خلال عقد مُضطرب

يُثبت العقد الحالي أنه مُضطرب تماماً بالنسبة إلى المُستثمرين. وتُقَصر الصدمات المُتكررة الآفاق المتاحة أمام مُديري الصناديق. ومع ذلك، تقود الأزمات إلى ظهور اتجاهات جديدة طويلة المدى. لذلك من المتوَقع أن يكون التخصيص الناجح للأصول، بما في ذلك التنويع في قارة آسيا، مُختلفاً بوضوح عن العقدين الماضيين.

لقد قَضَى المُستثمرون السنوات القليلة الماضية في التعامُل مع الجائحة، وحرب روسيا وأوكرانيا، والمحاولة العنيفة لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية، والآن الحرب في الشرق الأوسط. وعلى عكس ذلك، كان العقدان الأولان من هذا القرن مُفاجئين أيضاً، ولكن أحداثهما الأكثر أهمية كانت أكثر تدرُجاً، هجمات 11 سبتمبر 2001، وحرب العراق، والأزمة المالية العالمية، وأزمة ديون منطقة اليورو، وانخفاض قيمة عُملة الصين في عام 2015. وهكذا واجه مديرو المحافظ الصدمات، الواحدة تلو الأُخرى. ولكن يُتوَقع أن تقود الجائحة، والحروب والنزعة الشعبوية، بعض الاتجاهات الواضحة لبقية العقد.

أولاً، من المُرجح أن تظل مُعدلات التضخم وأسعار الفائدة عالية بشكلٍ كبير خلال العقد الحالي. كما يتزايد الإنفاق المالي بشدة على قطاعات الرعاية الصحية، والدفاع، وأمان الطاقة، ومُكافحة تغيُر المناخ، وعدم المساواة. وتُعيد الشركات في الوقت نفسه هيكلة سلاسل التوريد العالمية، ما يزيد الضغوط التضخمية.

ثانياً، صدمات السنوات القليلة الماضية تُجبر المُنافسين الجيوسياسيين على البحث عن الأمان، في قطاعات متنوعة، مثل: التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والغذاء، والطاقة، والمعادن.

لذا، فمن المُرجح أن يختلف تخصيص الأصول طويلة الأجل في العقد الحالي بشكلٍ كبير عن العقدين الماضيين. وستُعزِز أسعار الفائدة المُرتفعة الميل للأسهُم وسندات الشركات ذات الميزانيات العمومية العالية. كما ستعود المخاوف إزاء الأمان والتضخم بالنفع على السلع وشركات التكنولوجيا. وستتطلب ضبابية الوضع تشكيل محافظ استثمارية مُتنوعة على المستوى العالمي.

وستلعب آسيا دوراً بارزاً بالنسبة للمُستثمرين في هذه البيئة الناشئة الجديدة. ومن المُحتمل أن تُشجع الشركات القوية والموارد الاستراتيجية والاقتصادات الأقل تزامُناً، المُعارضين على زيادة التعَرُض، بدلاً من التراجع، بسبب العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين.

وفي مطلع القرن، نظر مديرو الصناديق إلى المنطقة من خلال عدسة ((آسيا باستثناء اليابان))، حيث استسلم ثاني أكبر اقتصادات العالم للانكماش. وبعد مرور عقدين، تجعل المخاوف المُماثلة، والتوترات الجيوسياسية، مديري الصناديق يفكرون في استراتيجيات بخصوص ((آسيا باستثناء الصين)). ومع ذلك، في غياب صراع عسكري صريح، ستظل الأسواق الصينية هامة بالنسبة للمُستثمرين العالمين غير المُقيدين بهذه التوترات.

ومن المتوَقع انخفاض مُعدل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين من مستوياته الحالية البالغة 5 % سنوياً، إلى ما يقرُب من 4 % بنهاية العقد الجاري، حيث ستتباطأ مُعدلات النمو، نتيجة الديون والتركيبة السكانية، ونزاعاتها مع الولايات المُتحدة. ومع ذلك، فإن عقداً من النمو السنوي الذي يتجاوز 4 %، سيزيد من حجم اقتصاد الصين بما يُعادل نصفه تقريباً. ومنذ الأزمة المالية في عام 2008، يتداول اليوان عند أدنى مستوياته مُقابل الدولار، كما أن تقديرات الأصول المحلية مُتساهلة، ما يعني أن مديري الصناديق، الذين يبحثون عن شركات ذات جودة عالية، والتعرُض للقطاعات التي تُعد مُهمة لاستثمار آمن طويل الأجل، والتنويع الدولي، سيظلون مُتطلعين إلى الحفاظ على مُخصّصات كبيرة للصين.

على النقيض من ذلك، قد يقلل المُستثمرون القلقون من المخاطر الجيوسياسية من ملكياتهم في أكبر اقتصاد في آسيا، أو حتى قد يتخلون عنها. ولكن سيظل مديرو الصناديق الحذرون قادرين على بناء محافظ استثمارية متنوعة، عن طريق زيادة مُخصّصاتهم للاقتصادات الإقليمية المُرتبطة بشكلٍ وثيق بالصين، وبما في ذلك اليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وإندونيسيا، وأستراليا.

وفي العام الجاري، وصلت أسهم اليابان إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود، حيث مع عودة التضخم أخيراً، ظل بنك اليابان المركزي مُتبنياً لسياسة التيسير، كما تحسنت حوكمة الشركات. وجذبت المُستثمرين العالميين الروابط التُجارية القوية مع الصين، والعلاقات السياسية القوية مع الولايات المُتحدة، وضعف الين أيضاً. لكن مديري الصناديق، الذين يسعون إلى البحث عن بدائل للصين، سيفكرون في اقتصادات آسيوية أُخرى. ولدى كوريا الجنوبية شركات تكنولوجيا عالمية، ولدى سنغافورة صناديق استثمار عقارية عالية الجودة، كما تمتلك إندونيسيا وأستراليا الطاقة والمعادن، بما في ذلك النيكل، والنحاس، والليثيوم.

أخيراً، سيعمل المُستثمرون الذين يسعون لتقليل التعرض للصين، وتحقيق ارتباطات منخفضة مع الأسواق العالمية، على زيادة مُخصّصاتهم في الهند خلال العقد الجاري، إذ تُعتبر الهند أسرع الاقتصادات الكبيرة نمواً في العالم، حيث تتوَسع بمُعدل سنوي يتراوح بين 6 % إلى 7 %، بفضل تركيبتها السكانية والإصلاحات القائمة. كما أن أسواقها المُنغلقة نسبياً، أقل عُرضة للصدمات الخارجية.

وهكذا، من المُرجح سطوع نجم آسيا، رغم كل المخاوف الجيوسياسية. وستُتيح شركات المنطقة القوية والقطاعات الاستراتيجية، والاقتصادات المتنوعة للمُستثمرين فرص استغلال الاتجاهات طويلة الأجل الناشئة عن صدمات مطلع العقد الجاري.

الكاتب هو كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة