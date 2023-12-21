الدول الغنية.. تدابير غير كافية لرفع معدل المواليد الجدد

إحدى الأمور التي تُجبِر الدول الغنية على فتح أبوابها أمام المُهاجرين، هي الحاجة إلى العثور على أشخاص للقيام بأعمال لا يرغب أو لا يقدر سكانها على القيام بها. وإحدى الوظائف التي لا يرغب بها الناس، أو لا يقدرون على القيام بها، هي دور الأبوين، وهو أمرٌ في تزايد مُستمر في العالم المُتقدم.

ولا يوجد أي دولة من دول مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتجاوز مُعدل مواليدها مُعدل الإحلال 2.1 ولادة للمرأة. وحتى دول مثل فرنسا والمجر، اللتين أنفقتا مبالغ كبيرة، لتشجيع الناس على تكوين عائلات أكبر، لم تتمكن من تجاوز هذا الرقم المحوري.

من الجائز القول إن مسار المجر التصاعُدي لم يبلُغ ذروته بعد، كما أنّ برنامجها السخيّ المعني بتقديم الحوافز المالية، والذي بموجبه تدفع العائلات التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال ضرائب أقل، أو لا تُفرض عليهم أية ضرائب للدخل، قد نجح في تغيير مسار الانحدار الطويل في مُعدل خصوبة البلاد. ولكن بالنظر إلى أن المجر تُنفق 5 % من إجمالي ناتجها المحلي على السياسات ((الداعمة للولادة))، فبإمكان المرء أن يأمل أنها ستكون قادرة على تحقيق مُعدل ولادة أعلى من 1.6. وهذا لا يختلف عن المملكة المُتحدة، التي ألغت إعانة الطفل للعائلات التي يتجاوز دخلها 60,000 جنيه إسترليني، وترفُض دفع أي مبلغ إضافي للعائلات التي لديها أكثر من طفلين.

ويُصِر البعض على أن انخفاض النمو السكاني ليس مُشكلة. وهناك ثلاث حُجج أسمعها باستمرار، كُلما أثرتُ هذا الموضوع. الحُجة الأولى هي أن هناك الكثير من الناس على هذه الأرض، وتقليل العدد الإجمالي سيكون مُفيداً للكوكب. وهذه الحُجة تتجاهل حقيقة الطريقة التي تعيش بها، وكيفيّة توفير الطاقة التي تُحرك تأثيرك في الكوكب: والدليل أن أكبر الطفرات السُكانية في الكوكب، ليست هي أكبر مُلوثيه.

والحُجة الثانية، هي أن الدول لا ينبغي أن تنشغل كثيراً باختيارات مواطنيها لما يقومون به. وهذه حُجة صحيحة إلى حدٍ ما، ولكن نظراً إلى أننا جميعاً لدينا مصلحة في وجود شخص ما لرعايتنا في نهاية حياتنا، سواء كان لدينا أطفال أم لا، فإن مُعدلات المواليد في الدولة، هي قضية اجتماعية، وليست قضية شخصية. أما الحُجة الأخيرة، فتقول إننا بالفعل نَعلَم ما هو الحل لمشكلة مُعدلات المواليد في العالم الغني: الهجرة من الدول الفقيرة وذات الدخل المُتوسط.

وثمّة اعتراضات عدة يُمكنني طرحها حيال هذه الحُجة، لا سيّما أن هذا يُعتبر رهاناً كبير على أن تظل هذه الدول فقيرة، وهو أمر ليس مضموناً ولا مرغوباً فيه. ولكن أكبرها وأهمها، هي أنها إشارة هامة إلى أن دور الأبوة والأمومة غير جذاب بما يكفي، ليجبر المُجتمع إلى ضرورة اللجوء إلى الأشخاص المولودين في الدول الفقيرة.

ويعود انخفاض مُعدل الولادات في الدول الأغنى إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع تكلفة السكن، والأهمية المُتزايدة للحصول على مؤهلات تعليم عالٍ، وليس فقط الدرجة الجامعية للوصول إلى أفضل الوظائف، بالإضافة إلى إيجابيات أخرى. ولكنها أيضاً إشارة مُهمة إلى أن الإنجاب لا يبدو اقتراحاً جذاباً لأولئك الذين لديهم الخيار.

إذن، كيف يُمكن أن يكون الوضع مختلفاً؟ فقد نجحت العديد من الدول الغنية عملياً في سد فجوة الأجور بين الجنسين من البالغين، الذين اختاروا عدم الإنجاب، ولكنها لم تتمكن من القيام بذلك بين الذين اختاروا أن يُصبحوا آباء. وبعد مرور خمسة وأربعين عاماً على ميلاد لويز براون، وهي أول إنسان يخرج للوجود عبر التلقيح الصناعي، فإننا ما زلنا بعيدين عن أول إنسان يولد دون أي خطر على حياة وصحة والدته.

ولا يوجد وظيفة أُخرى في العالم يقول الناس عنها في مُجتمعٍ مُهذب: ((بالطبع، إن هذه الوظيفة ضربة قوية لأرباحك المهنية، ولا يزال خطر موتك أثناء تأديتها موجوداً، ولكن لا داعي للقلق، فبإمكاننا دوماً العثور على شخص من بلد فقير لسد الفجوة)).

وتهدف جميع السياسات الداعمة للولادة تقريباً في العالم الغني، إلى تشجيع الناس على إنجاب الأطفال في المقام الأول، ولكن القليل جداً منها يُركز فعلياً على دعم الأبوين. وقد تُنفق المجر مبلغاً هائلاً في سبيل ذلك، نعم، ولكنها لا تقوم بالكثير لتحسين تجرُبة رعاية ما قبل الولادة، ولا مسيرة النساء المهنية بعدها. بل على النقيض تماماً، فالنموذَج المجري يهدف صراحةً إلى تحفيز النساء على البقاء في المنزل، وتحمُل العبء الكامل لتوفير الرعاية للمولود.

وقد يكون هذا جزءاً من السبب وراء فشلها في التغلُب على تراجع عدد السكان، ففي حين أنها رفعت مُعدل الولادة بشكل كبير، إلا أن أعداداً كبيرة من الناس تُغادرها بحثاً عن حياة أفضل (وحُريات اجتماعية أكبر) في أماكن أُخرى.

أخيراً، فإن قدرة الدولة على جذب الناس للقيام بأي شيء، ما هو إلا تفسير لما يعتبره الناس جذاباً. وستكون الدول التي تُخطط لسياسات داعمة للولادة، أفضل حالاً إذا فكرت في خطة لما قد تبدو عليه السياسات ((الداعمة للأبوين))، سواء إن كان تحسين مستوى رعاية ما قبل الولادة، أو توفير فرص اجتماعية أفضل للآباء الجُدد، أو رعاية أرخص للطفل.