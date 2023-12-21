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الدولار الأمريكي يسيطر على مدفوعات «سويفت» في سبتمبر

12/21/2023 8:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تزايد دور الدولار في المدفوعات الدولية في سبتمبر ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وفقاً لأحدث بيانات نظام التحويلات المالية العالمية ((سويفت)).

وتظهر الأرقام أن التداولات المرتبطة بالدولار ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 46% في سبتمبر، وكان الدولار العملة الأولى قياساً بعدد المعاملات، ويليه اليورو، والجنيه الإسترليني، والين، واليوان.

مدفوعات سويفت العالمية في سبتمبر 2023:

الدولار الأمريكي: 46.58%

اليورو: 23.60%

الجنيه الإسترليني: 7.32%

الين الياباني: 4.20%

اليوان الصيني: 3.71%

دولار كندي: 2.50%

دولار هونغ كونغ: 1.75%

الدولار الأسترالي: 1.57%

دولار سنغافوري: 1.12%

الفرنك السويسري: 1.02%

كرونة نرويجية: 0.79%

كرونا سويدية: 0.77%

زلوتي بولندي: 0.77%

بات تايلاندي: 0.45%

كرونة دنماركية: 0.43%

رينغيت ماليزي: 0.39%

بيزو مكسيكي: 0.35%

الدولار النيوزلندي: 0.33%

بيسو فلبيني: 0.31%

راند جنوب إفريقي: 0.28%

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