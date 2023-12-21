الدولار الأمريكي يسيطر على مدفوعات «سويفت» في سبتمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
تزايد دور الدولار في المدفوعات الدولية في سبتمبر ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وفقاً لأحدث بيانات نظام التحويلات المالية العالمية ((سويفت)).
وتظهر الأرقام أن التداولات المرتبطة بالدولار ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 46% في سبتمبر، وكان الدولار العملة الأولى قياساً بعدد المعاملات، ويليه اليورو، والجنيه الإسترليني، والين، واليوان.
مدفوعات سويفت العالمية في سبتمبر 2023:
الدولار الأمريكي: 46.58%
اليورو: 23.60%
الجنيه الإسترليني: 7.32%
الين الياباني: 4.20%
اليوان الصيني: 3.71%
دولار كندي: 2.50%
دولار هونغ كونغ: 1.75%
الدولار الأسترالي: 1.57%
دولار سنغافوري: 1.12%
الفرنك السويسري: 1.02%
كرونة نرويجية: 0.79%
كرونا سويدية: 0.77%
زلوتي بولندي: 0.77%
بات تايلاندي: 0.45%
كرونة دنماركية: 0.43%
رينغيت ماليزي: 0.39%
بيزو مكسيكي: 0.35%
الدولار النيوزلندي: 0.33%
بيسو فلبيني: 0.31%
راند جنوب إفريقي: 0.28%
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