Friday, 22 December 2023 06:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يرتفع فوق مستوى 2036 دولاراً بدعم زيادة الطلب

12/21/2023 8:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مدعومة بتراجع الدولار وزيادة الطلب، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية، بحثاً عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة، إلى 2036.60 دولاراً للأوقية خلال التداولات. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة، إلى 2048.60 دولاراً.

واستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر، الذي لامسه الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

وهبط الدولار 0.1 في المئة مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم ((يظل الذهب مدعوماً باحتمال حدوث دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة)).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 24.28 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المئة إلى 965.94 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1200.73 دولار.

MENAFN21122023000110011019ID1107644481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث