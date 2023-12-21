الذهب يرتفع فوق مستوى 2036 دولاراً بدعم زيادة الطلب

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مدعومة بتراجع الدولار وزيادة الطلب، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية، بحثاً عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة، إلى 2036.60 دولاراً للأوقية خلال التداولات. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة، إلى 2048.60 دولاراً.

واستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر، الذي لامسه الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

وهبط الدولار 0.1 في المئة مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم ((يظل الذهب مدعوماً باحتمال حدوث دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة)).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 24.28 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المئة إلى 965.94 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 1200.73 دولار.