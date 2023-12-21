3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس، 3.4 مليارات درهم مع 792 مبايعة بقيمة 2.06 مليار درهم، منها 48 مبايعة للأراضي بقيمة 712.48 مليون درهم و744 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.34 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64.09 مليون درهم في الحبية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 54.51 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة. وتصدرت مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات مع 5 مبايعات بقيمة 8.44 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 206.55 ملايين درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 53 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 36.64 مليون درهم في وادي الصفا 3 كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 24.5 مليون درهم في نخلة جميرا. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل مع 204 مبايعات بقيمة 193.14 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 89.75 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 850.92 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 83.9 مليون درهم و119 رهن فلل وشقق بقيمة 767.02 مليون درهم، أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بـ 509.2 ملايين درهم وأخرى في الحبية الثانية بقيمة 67 مليون درهم. وتم تسجيل 92 هبة بقيمة 538.56 مليون درهم أهمها في نخلة جميرا بـ 271.35 مليون درهم وأخرى في معيصم الأول بقيمة 120 مليون درهم.